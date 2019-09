El futuro de los televisores y pantallas se acerca, y tiene por nombre microLED o Crystal LED, así llama Sony a su tecnología estrella para los próximos años. A principios de año se la pudo ver en acción, con una superficie de 52 metros cuadrados (440 pulgadas) y 7,680 x 4,320 píxeles de resolución. Además, tampoco decepciona en cuanto a ángulos de visión o brillo máximo, con 1,000 nits que, eso sí, tampoco es una cifra rompedora en el 2019.

Según el portal Xataka, hasta ahora, lo que se sabía es que el producto estaba en preparación, con un tamaño de 19.2 metros de largo por 5x4 metros de alto, algo posible gracias a su característica modular.

El anuncio de su desarrollo se tomó como un mensaje para el mundo corporativo o cines, pero la compañía nipona acaba de anunciar en el CEDIA 2019 que comercializará la pantalla Crystal LED para hogares.

Tener una pantalla 16K en tu casa requiere 790 pulgadas, o 20 metros de largo

Al ser modular, Sony ha mencionado que al poner sus paneles Crystal LED a la venta, podrán formarse diferentes configuraciones. En este sentido, lo que la compañía venderá serán módulos microLED de 16 x 18 pulgadas con una resolución de 360 x 360 píxeles, con tres pequeños LED para cada píxel. Al ser microLED una tecnología que se enciende píxel a píxel y es autoemisiva, como OLED, no hace falta instalar un panel trasero de retroiluminación.

Sony menciona ha mencionado algunas configuraciones posibles, de las que solamente una parece realista para una casa "normal":

-Pantalla de 110 pulgadas (Full HD): compuesta por 18 módulos, con 2,43 metros de largo y 1,21 de alto

-Pantalla de 220 pulgadas (4K): compuesta por 72 módulos, con 4,87 metros de largo y 2,74 de alto

-Pantalla de 440 pulgadas (8K): compuesta por 288 módulos, con 9,75 metros de largo y 5,48 de alto

-Pantalla de 790 pulgadas (16K): compuesta por 576 módulos, con 19,20 metros de largo 5,48 de alto

Con diodos inorgánicos, la tecnología Crystal LED no tendrá los problemas de degradación de color y retención de imagen de OLED

Como se decía, solamente la de 110 pulgadas parece ser “asequible” para el espacio de un hogar, que de por sí tendría que ser grande para poder alojarla. Los otros tres modelos parecen una locura destinados a cines o incluso a cubrir todo el lateral de un edificio.

Si después de ver los tamaños a alguien le sigue importando la calidad de imagen, Sony también presume de una escala de grises / profundidad de color de 10 bits, una reproducción de color muy precisa con un gamut que cubre el 140% del espectro sRGB, soporte para altas tasas de frecuencia que le permiten trabajar a 120 fps, 3D y el 99% de la superficie aprovechada.

Modulos

La duda que queda con todo esto es el precio. Sony no lo ha hecho oficial, y es más, menciona que la instalación doméstica tendrá que ser realizara por un selecto grupo de instaladores de proveedores, entrenados y certificados por la compañía.

En TechHive se atreven a dar números: US$ 10,000 por módulo, lo que hace que el modelo más barato salga por US$ 180,000 y el más caro por casi US$ 5.8 millones. Que se ofrezca no quiere decir que vayan a publicitarse para hogares, pero causa impresión saber que de poder, queriendo se tiene esta espectacular pantalla.