Con el paso de los años y el avance de la tecnología, los lenguajes de programación han ido evolucionando con el fin de que las personas puedan desarrollar tareas cada vez más complejas que la innovación exige.

Por tal motivo es importante conocer sus conceptos básicos, los tipos de lenguajes utilizados y su funcionamiento para interpretar algoritmos, solamente de esta manera se podrá dar solución a los problemas que pudieran presentarse.

Debido a que es importante todo lo que engloba este y la forma cómo se relacionado con nosotros, te damos a conocer lo que debes saber sobre él.

Un lenguaje de programación busca que más de un programador pueda usar un conjunto común de instrucciones que sean comprendidas entre ellos para realizar la construcción de un programa de forma colaborativa. (Foto: Freepik)

TODO SOBRE EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

A continuación, todo lo que debes saber sobre el lenguaje de programación, así que presta mucha atención.

¿Qué es el lenguaje de programación?

El lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial en el que se utilizan un conjunto de instrucciones mediante el cual los humanos pueden interactuar con las computadoras. En otras palabras, a través de algoritmos o secuencia de órdenes se puede controlar el comportamiento físico y lógico de un sistema informativo con el propósito de obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas.

Una vez que logran comunicarse el programador y la máquina, se podrán obtener varios datos entre ellos la manera de operar un software específico, cómo deben ser almacenados o transmitidos esos datos, entre otros.

¿Cómo está conformado el lenguaje de programación?

El lenguaje de programación está conformado por conjuntos de símbolos, códigos, palabras claves, reglas semánticas y sintácticas para orientar la programación de estructuras en el desarrollo web.

Características del lenguaje de programación

Entre las características que destacan en un lenguaje de programación están:

Simplicidad. Debe tener conceptos claros y simples para su fácil aprendizaje y aplicación. Esto no significa que se le pueda restar el poder óptimo de funcionamiento.

Debe tener conceptos claros y simples para su fácil aprendizaje y aplicación. Esto no significa que se le pueda restar el poder óptimo de funcionamiento. Naturalidad . Su aplicación en el área para el cual fue diseñado debe ser de forma natural con el fin de permitir que los operadores trabajen eficientemente.

. Su aplicación en el área para el cual fue diseñado debe ser de forma natural con el fin de permitir que los operadores trabajen eficientemente. Abstracción . Se debe usar estructuras complicadas ignorando algunos detalles.

. Se debe usar estructuras complicadas ignorando algunos detalles. Eficiencia . Con el fin de no ocupar mucho espacio en la memoria ni gastar demasiado tiempo, su lenguaje debe traducirse y ejecutarse eficientemente.

. Con el fin de no ocupar mucho espacio en la memoria ni gastar demasiado tiempo, su lenguaje debe traducirse y ejecutarse eficientemente. Localidad. Los códigos deben concentrarse en la parte del programa con la cual se está trabajando.

Los programas se pueden clasificar por el paradigma del lenguaje que se use para producirlos. Los principales paradigmas son: imperativos, declarativos y orientación a objetos. (Foto: Pixabay)

Elementos del lenguaje de programación

1. Variables y vectores

Las variables son títulos asignados a espacios en memoria para almacenar datos específicos; es decir, son contenedores de datos. Para ello, se debe especificar el tipo de variable para guardar un dato determinado. Por ejemplo, si queremos guardar en Java una cadena de texto, debemos especificar que la variable es del tipo String; mientras que en lenguajes como PHP o JavaScript, esta especificación no es necesario.

Las variables compuestas se llaman vectores. Un vector es un conjunto de bytes consecutivas en memoria y del mismo tipo guardadas dentro de una variable contenedor.

2. Condicionales

Son estructuras de código que indican que, para que cierta parte del programa se ejecute, deben cumplirse determinadas premisas, las cuales deben ejecutarse una vez a lo largo del programa. Los condicionantes más conocidos y empleados en programación son: If, Else if y Else.

3. Bucles

Los bucles son parientes cercanos de los condicionantes, pero ejecutan constantemente un código mientras se cumpla una determinada condición. Aunque hay diferentes tipos, su uso depende del gusto del programador. Los más frecuentes son For y While.

4. Funciones

Fueron creadas para evitar tener que repetir constantemente fragmentos de código. Por tanto, una función podría considerarse como una variable que encierra un código dentro de sí y cuando entramos a ella, lo que en realidad hacemos es ordenar al programa que ejecute un determinado código predefinido anteriormente.

5. Sintaxis

Frecuentemente, se resaltan los elementos de la sintaxis con colores diferentes para facilitar su lectura. Por tanto, la forma visible de un lenguaje de programación es conocida como sintaxis, que describe las combinaciones posibles de los símbolos que forman un programa sintácticamente correcto.

6. Semántica estática

Es la que define las restricciones sobre la estructura de los textos válidos que resulta muy difícil de expresar mediante formalismos sintácticos estándar.

7. Sistema de tipos

Un sistema de tipos ayuda a clasificar los valores y expresiones en tipos, cómo pueden ser manipulados y la manera cómo interactúan. Su objetivo es verificar y poner un cierto nivel de exactitud en programas escritos en el lenguaje de programas, detectando ciertas operaciones inválidas.

La forma en la cual se programa puede ser por medio de texto o de forma visual.(Foto: Pixabay)

¿Qué tener en cuenta para escribir programas de programación?

Claridad. El programa debe ser lo más claro y legible posible para facilitar así su desarrollo y posterior mantenimiento. Para ello, se debe hacer lo posible en que su estructura sea sencilla y coherente.

El programa debe ser lo más claro y legible posible para facilitar así su desarrollo y posterior mantenimiento. Para ello, se debe hacer lo posible en que su estructura sea sencilla y coherente. Eficiencia. Además de realizar aquello para lo que fue creado, debe utilizar todos sus recursos de la mejor manera posible.

Además de realizar aquello para lo que fue creado, debe utilizar todos sus recursos de la mejor manera posible. Portabilidad. Se dice que un programa es portable cuando posee la capacidad de poder ejecutarse en una plataforma, ya sea hardware o software, diferente a aquella en la que se elaboró.

Lenguaje de programación vs. Lenguaje informático

El lenguaje informático engloba los lenguajes de programación y otros más como el HTML, que es un lenguaje para el marcado de páginas web, que en sí es solamente un conjunto de instrucciones para estructurar el contenido de los documentos.

El lenguaje de programación permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar un software específico, su almacenamiento, transmisión de dichos datos y las acciones que debe tomar el software bajo una variada gama de circunstancias.

Mediante el lenguaje de programación se comunican el programador y la máquina (Foto: Pixabay)

Lenguajes de programación más usados

Según Wild Code School Spain, centro especializado en la enseñanza de la programación, los lenguajes de programación más usados en 2021 fueron:

JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación utilizado principalmente para crear páginas web dinámicas e interactivas; es decir, que incorpora gran cantidad de efectos.

React.js o ReactJS

React.js o ReactJS es una biblioteca de JavaScript de código abierto que se utiliza para crear interfaces de usuario específicamente para aplicaciones de una sola página. Es decir, es usada para manejar la capa de vista para aplicaciones web y móviles; no solo ello, pues permite crear componentes de UI (diseño de interfaz de usuario) reutilizables.

NodeJS

Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la capa del servidor basado en el lenguaje de programación JavaScript, asíncrono, con E/S de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor V8 de Google.