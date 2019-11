El futuro es eléctrico, al menos para Porsche.

“Estamos en el comienzo de una fase de transición en la industria automotriz, y en Porsche, para pasar a la batería completamente eléctrica”, dijo Klaus Zellmer, presidente y director ejecutivo de la división norteamericana del fabricante automotriz de lujo. “Los consumidores de lujo esperan, con el propósito de una marca, que la sostenibilidad desempeñe un papel importante”.

Zellmer habló sobre la siguiente fase para automóviles de alta gama durante una conversación el jueves con Hannah Elliott, columnista de automóviles de Bloomberg, en la segunda cumbre anual The year Ahead: Luxury (El año que viene: lujo).

Organizada por el grupo Bloomberg Pursuits, la conferencia se celebró en la sede de la compañía en Nueva York. Entre los conferencistas figuraban Alessandro Bogliolo, director ejecutivo de Tiffany & Co., el arquitecto Robert A.M. Stern, la pastelera Christina Tosi y Jenn Hyman de Rent the Runway, así como ejecutivos de Virtuoso Ltd. y Marriott International Inc.

Para el 2025, uno de cada dos automóviles que venda Porsche tendrá un enchufe, pronosticó Zellmer. Rechazó la noción de que los autos de lujo y la sostenibilidad son incompatibles.

"Para seguir siendo lo que somos, tenemos que adaptarnos", dijo. "Si no nos adaptamos, vamos a quedar fuera".

El legendario 911 de Porsche será el último en su línea en convertirse a lo eléctrico, dijo Zellmer. Ha habido una considerable controversia sobre cuándo y cómo el modelo más antiguo de la marca hará la transición.

También señaló que las preocupaciones ante la "ansiedad por el rango" son menos preocupantes para Porsche porque sus clientes tienen un promedio de tres autos. Aún así, la compañía está trabajando para aumentar la cantidad de kilómetros que sus vehículos pueden conducir entre carga y carga.

Además, Porsche está trabajando para apuntar a clientes nuevos y más jóvenes con un anuncio en el Super Bowl del 2020. Promocionará el Taycan, el primer auto deportivo totalmente eléctrico de la marca.

“Para una marca de automóviles que solo vende tres de cada 1,000 en Estados Unidos, es un gran paso”, dijo Zellmer. “Queremos involucrar a nuevas audiencias. Queremos ser más grandes”.