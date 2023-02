Paramount Global Inc dijo el jueves que subiría los precios de su servicio insignia de streaming en algunos mercados tras informar de unos ingresos trimestrales menores a lo esperado, porque una caída generalizada en el mercado de la publicidad afectó al propietario de la cadena CBS.

Las acciones de la empresa cayeron un 7% antes de la apertura, pero luego cotizaban con una baja del 0.7%. Habían subido cerca de un 45% desde principios de 2023 hasta el cierre del miércoles.

La subida de los precios, el encarecimiento de los préstamos, la menor demanda de productos y servicios por parte de los consumidores y la inestabilidad geopolítica en algunas regiones han obligado a las empresas a reducir su gasto en publicidad.

Los ingresos por publicidad en televisión cayeron un 7% en los tres meses de diciembre, a pesar del impulso de la publicidad política por las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

Paramount+ sumó la cifra récord de 9.9 millones de abonados, en parte debido al estreno en streaming de la exitosa película “Top Gun: Maverick”, un negocio que amortigua el efecto en los ingresos del aumento de las desconexiones de los servicios de cable.

El mes pasado, la empresa dijo que integraría Showtime -conocida por series populares como “Billions”, “Yellowjackets” y “Dexter”- con Paramount+ en todas las plataformas a finales de este año, a medida que da prioridad a los servicios de streaming.

Bob Bakish , presidente ejecutivo de Paramount+, ha anunciado que la empresa tiene previsto subir este año los precios de Paramount+ Premium y Essential en Estados Unidos y en algunos mercados no estadounidenses.

La compañía dijo que aumentará a US$ 11.99 al mes desde US$ 9.99 para el servicio que incluye Showtime, y a US$ 5.99 desde US$ 4.99 el que no lo incluye.

Los ingresos totales aumentaron un 2% en el trimestre, a US$ 8,130 millones, pero no alcanzaron las expectativas de 8,160 millones, según datos de Refinitiv.

Fuente: Reuters