La experiencia de escuchar música ha pasado por grandes cambios en las últimas décadas. Atrás quedaron los días en que la gente tenía que comprar discos de vinilo, cintas de casete o CD. Ya ni siquiera se necesita comprar descargas digitales. Hoy en día, uno simplemente puede registrarse en un servicio de streaming de música y tener acceso a todo el contenido que pudiera necesitar en un dispositivo de bolsillo.

Por supuesto, existen varios servicios con características un poco diferentes entre sí, es por eso que puede resultar difícil encontrar el servicio perfecto para sus necesidades.

Al decidir qué servicio de streaming adquirir, vale la pena considerar algunas cosas. Para empezar, querrá asegurarse de que haya una aplicación para su servicio elegido en cada dispositivo que use para escuchar música.

También querrá considerar cosas como la calidad de audio y el soporte para plataformas como asistentes digitales. Los asistentes de voz están mejorando a la hora de interactuar con servicios de terceros, pero todavía no son excelentes en ello, especialmente cuando se trata de Siri.

Si aún está indeciso sobre qué servicio de streaming elegir, a continuación encontrará una lista de opciones que han sido investigadas y probadas para facilitar su proceso de decisión.

Spotify (US$ 9.99)

Tiene una gran cantidad de contenido de música y audio y está disponible en una variedad de productos, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes escuchan música en diversos dispositivos.

Entre sus ventajas están una gran cantidad de contenido, compatibilidad con aplicaciones en muchos dispositivos, la calidad de audio es lo suficientemente buena para la mayoría de oyentes, versión gratuita disponible, listas de reproducción colaborativas, escucha en grupo. Las contras son las ausencias de contenido en vivo y de audio en formato sin perdida (lossless).

Si buscas un servicio de streaming que tenga una amplia gama de canciones y sea compatible con todos sus dispositivos, entonces Spotify es el camino a seguir al tener aplicaciones para todas las principales plataformas, como iOS, Android y su navegador web preferido.

Una de las mejores cosas de Spotify es que puedes probarlo sin tener que suscribirte. Hay una versión gratuita con anuncios publicitarios que puedes usar todo el tiempo que quieras. También tiene podcasts y contenido de video, además de ofrecer música en una resolución de hasta 320 Kbps, lo que debería ser lo suficientemente bueno para la mayoría de usuarios.

Por supuesto, hay algunas desventajas a considerar. Por ejemplo, no hay programación en vivo o plan de audio sin pérdidas como en otros servicios de streaming. Más allá de eso, Spotify es una excelente opción que cualquier amante de la música disfrutaría.

La versión sin publicidad de Spotify comienza en US$ 10 al mes para una cuenta. También hay un plan Duo que admite dos cuentas por US$ 13 por mes y un plan familiar que incluye soporte para hasta seis cuentas por US$ 15 al mes. Los estudiantes también pueden inscribirse en un plan mensual con descuento de US$ 5. El plan para estudiantes incluso viene con Hulu y acceso a Showtime.

Los nuevos suscriptores de los planes Spotify Individual, Student, Duo o Family pueden recibir actualmente un período de prueba gratuito de un mes. Tanto el plan Duo como el Family también ofrecen listas de reproducción especialmente seleccionadas que incluyen canciones destinadas a atraer a todo el grupo del plan. Si pagas por un plan, también puedes organizar sesiones de escucha grupal y pedirles a tus amigos que se te unan para elegir canciones y escuchar juntos.

Apple Music (US$ 9.99)

Funciona a la perfección en dispositivos Apple, además hay una aplicación para ello en una variedad de plataformas, incluido Android.

Entre las ventajas figuran la gran selección de contenido, radio en vivo, excelente integración con dispositivos Apple, listas de reproducción seleccionadas, prueba gratis de tres meses; mientras que las desventajas son que no hay versión gratuita ni opción de audio sin pérdidas.

Si usa un iPhone y otros productos de Apple, entonces vale la pena considerar Apple Music. Apple Music se integra bien con el hardware y software de Apple, además está bien diseñado y funciona con su biblioteca existente de música de iTunes. No solo eso, sino que Apple Music tiene una colección de 70 millones de canciones, lo cual es absolutamente enorme.

Una de las mejores cosas de Apple Music es que se integra perfectamente con Siri y Apple Watch, además de que se puede reproducir en un HomePod sin problemas. En otras palabras, si tiene otros dispositivos Apple, entonces Apple Music es probablemente el servicio que debe elegir.

Apple Music también tiene una buena selección de contenido. Además de canciones bajo demanda, el servicio también ofrece la estación de radio Apple Music 1 y algo de música exclusiva.

Aunque Apple Music no tuvo opción de navegador web en un inicio, Apple ahora permite a los suscriptores usar el servicio a través de navegadores de Internet en computadoras y portátiles sin tener que instalar una aplicación separada.

Si desea aprovechar lo que escuchan sus amigos, Apple Music también ofrece listas de reproducción seleccionadas para eso, así como otras listas de reproducción para música nueva, favoritos personales y más.

Apple Music tiene una tarifa base de US$ 10 al mes para una cuenta. Un plan familiar para seis personas está disponible por US$ 15 al mes, y un plan para estudiantes con descuento está disponible por US$ 5 al mes. Los nuevos miembros pueden recibir una prueba gratuita de tres meses. Eso es dos meses más que el período de prueba que Spotify ofrece actualmente para sus planes comparables.

Si desea más servicios de Apple además de Apple Music, puede inscribirse en el paquete Apple One con Apple Music, Apple TV+, más de 50 GB de almacenamiento iCloud y Apple Arcade. El plan individual de Apple One cuesta US$ 14.95 por mes, aproximadamente US$ 5 más que el costo de Apple Music solo.

Sin embargo, a diferencia de Spotify, Apple Music no ofrece una versión gratuita con anuncios, por lo que uno debe suscribirse para disfrutar de la selección de canciones del servicio.

Tidal (US$ 9.99)

Tidal está disponible en una variedad de plataformas, además de que ofrece una calidad de audio mucho mejor que la mayoría de los otros servicios de transmisión de música que existen.

Entre sus ventajas están la excelente calidad de audio con una opción de reproducción sin pérdidas, su disponibilidad en una variedad de plataformas, contenido exclusivo y videos musicales. Por otro lado, los contras son que no hay versión gratuita, faltan algunas funciones y el plan de alta fidelidad es costoso.

Tidal es un poco diferente de otros servicios de streaming al estar dirigido a aquellos que desean una experiencia de audio de mayor resolución y, como tal, proporciona un excelente desempeño de sonido.

Si bien Tidal ofrece un plan Premium que utiliza la misma tasa de bits de 320 Kbps que utilizan servicios como Spotify, Tidal también tiene un plan de alta fidelidad que aumenta la oferta a la friolera de 1,411 Kbps en el formato FLAC sin pérdidas.

Esto significa que puede escuchar música en completa calidad de CD, tal como debe ser escuchada. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que necesitará un equipo de audio de mayor calidad y una buena conexión Wi-Fi o por cable a su dispositivo para disfrutar realmente de los beneficios que brinda el audio sin pérdidas.

El plan HiFi también incluye Tidal Masters, una función con canciones a una tasa de bits entre 2,304 y 9,216 Kbps. Esa es una calidad casi 29 veces superior a la de Spotify. Metallica puso sus álbumes a disposición a través de Tidal Masters en diciembre del 2020, lo que significa que los fanáticos del disco “Master of Puppets” de la banda pueden reproducirlo con la más alta calidad entre los servicios de streaming.

El plan de alta fidelidad de Tidal también incluye una selección de pistas de audio 3D que utilizan los códecs Dolby Atmos o Sony 360 Reality Audio. El audio 3D utiliza tecnología espacial para crear un sentido expandido de dimensión con un sonido más envolvente.

Tidal también es conocido por ofrecer notable contenido exclusivo. Álbumes como “4:44” de Jay-Z y “The Life of Pablo” de Kanye West se lanzaron por primera vez en Tidal, y es probable que el servicio obtenga otros lanzamientos exclusivos en el futuro. También hay videos musicales y demás contenido detrás de escena.

Nada es perfecto y Tidal no es una excepción a esa regla. El servicio no tiene algunas funciones que ofrecen otros, como las sesiones de escucha grupal de Spotify, y no hay una versión gratuita. El plan de alta fidelidad también cuesta más que la mayoría de los servicios de streaming de la competencia, aunque obtienes una mejor calidad de sonido por la tarifa mensual más alta.

Tidal Premium tiene una tarifa inicial de US$ 10 al mes para una cuenta, y hay un plan familiar por US$ 15 al mes con soporte para seis personas. Tidal HiFi aumenta el precio hasta US$ 20 al mes para una cuenta, o US$ 30 para el plan familiar con soporte para seis personas. La opción Student Premium también está disponible por US$ 5 al mes, junto con un plan Student HiFi por US$ 10 al mes.

En EE.UU., los miembros de las Fuerzas Armadas y los socorristas también pueden obtener Tidal Premium por US$ 6 al mes o Tidal HiFi por US$ 12. Hay una prueba de 30 días disponible para los nuevos miembros que se inscriban en un plan de precio regular.

Cuando se trata de otras opciones de streaming de música sin pérdidas, Tidal tiene una dura competencia con el nuevo plan Music HD de Amazon. Este servicio ofrece audio de alta resolución similar por un precio más asequible de US$ 15 al mes. Si tiene Amazon Prime, puede ahorrar US$ 2 al mes en el servicio. Sin embargo, a diferencia de Tidal, Amazon Music HD no incluye videos. Music HD también está disponible en menos dispositivos y carece de los lanzamientos exclusivos que presenta Tidal.

Amazon Music (US$ 7.99)

Amazon Music Unlimited funciona en una variedad de plataformas, además se integra perfectamente con Alexa y ofrece descuentos para suscriptores Prime o usuarios de Echo. Sus principales ventajas son los descuentos para clientes de Amazon Prime y Echo, una buena selección de bibliotecas musicales y la integración de Alexa; mientras que el hecho de no tener más contenido que música sería una desventaja.

Si eres suscriptor de Amazon Prime, es posible que desee ahorrar algunos dólares y optar por el servicio de suscripción de música de Amazon: Amazon Music Unlimited.

Los suscriptores de Prime ya tienen acceso a Prime Music con su membresía, pero si deseas un servicio de streaming más completo, entonces vale la pena pasar a Music Unlimited, que ofrece una biblioteca de canciones más grande.

Music Unlimited está disponible en una variedad de plataformas, incluidas iOS, Android y la web. El servicio está estrechamente integrado con Alexa de Amazon, por lo que si tiene un Echo u otro producto de Alexa, funcionará perfectamente.

Si usa otros productos de Amazon, es posible que también obtenga una mejor oferta. Amazon Music Unlimited normalmente cuesta US$ 10 al mes, pero los suscriptores de Amazon Prime pueden pagar una tarifa mensual con descuento de solo US$ 8 o US$ 79 al año. Los miembros Prime también pueden elegir un plan familiar con soporte para seis personas por US$ 15 al mes o un costo de plan anual de US$ 149. Si solo desea escuchar música en un dispositivo de Amazon, como un Echo Dot, tiene la opción de un plan aún más económico por solo US$ 4 al mes.

Los nuevos miembros pueden acceder a una prueba gratuita de 30 días de Music Unlimited. Después de la prueba, su suscripción continuará automáticamente por el precio mensual regular a menos que decida cancelar.

Cuando se trata de calidad de audio, Music Unlimited ofrece un streaming de 256 Kbps. Amazon no detalla exactamente cuántas pistas se incluyen en Music Unlimited, pero la compañía cuenta con una colección de “más de 70 millones de canciones”. Music Unlimited no ofrece ningún otro contenido que no sea musical, pero más allá de eso, es un gran servicio para aquellos que están conectados al ecosistema de Amazon.

Para aquellos que desean escuchar audio sin pérdidas (lossless), Amazon también ofrece su servicio Music HD con soporte para reproducción de audio de alta resolución. Amazon Music HD está disponible por un precio regular mensual de US$ 15 o un precio con descuento para miembros Prime de solo US$ 13 al mes.

Además del audio sin pérdidas, Music HD incluye una selección de pistas masterizadas en Dolby Atmos y también en los códecs de audio 360 Reality de Sony. Estos formatos permiten audio 3D en dispositivos compatibles, incluido Echo Studio.

Youtube Music

YouTube Music tiene una respetable biblioteca de canciones, además de que se integra muy bien con otras aplicaciones y servicios de Google, incluido el Asistente de Google. Sus principales ventajas son las interesantes listas de reproducción, una buena integración con los servicios de Google y la versión gratuita disponible. El lado negativo es que no se integra con Alexa y no tiene opción de audio sin pérdidas.

YouTube Music es la mejor opción si está realmente conectado al ecosistema de productos de Google. En otras palabras, si tiene un teléfono Android y desea que su servicio de streaming musical se integre bien con el Asistente de Google, YouTube Music es una opción conveniente.

YouTube Music no solo está disponible para dispositivos Android. También está disponible en iOS y en la web, por lo que debería poder acceder al servicio desde cualquier lugar. La plataforma es inteligente, por lo que obtendrá interesantes listas de reproducción basadas en la ubicación y la capacidad de buscar canciones basadas en letras.

Por supuesto, YouTube Music no es perfecto, pero Google ha estado trabajando para mejorarlo. La aplicación de hecho no se integra con otros asistentes de voz como Alexa, por lo que si tiene un Echo, no podrá reproducir música a través de la conexión Bluetooth de su teléfono. Dicho esto, el servicio ahora es compatible con Siri.

Al igual que Spotify, YouTube Music ofrece una versión gratuita con publicidad en modo de prueba. El plan Premium sin anuncios cuesta US$ 10 por mes para una cuenta. También hay un plan para estudiantes con descuento por US$ 5 al mes y un plan familiar con soporte para seis personas por US$ 15 al mes. Todos los planes incluyen una prueba gratuita de un mes.

YouTube Music también se incluye como parte de un plan de YouTube Premium por US$ 12 al mes. YouTube Premium incluye contenido de video exclusivo y reproducción de video sin publicidad. Dado que esta opción cuesta solo US$ 2 más de lo que YouTube Music Premium tiene por sí sola, ofrece mejor valor para los fanáticos de la música que también les gusta ver videos de YouTube.