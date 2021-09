Con el crecimiento abrupto del e-commerce producto de la nueva normalidad, la logística 4.0 ha revolucionado distinta industrias.

Las compañías encontraron la necesidad de reinventar el rumbo tradicional de los negocios, considerando que para lograr la agilidad en los procesos hay que apostar por herramientas tecnologías y estar a la vanguardia.

Se estima que con la implementación de la logística 4.0 una empresa podría alcanzar altos niveles de productividad, desarrollando un crecimiento es exponencial de acuerdo al segmento en el que se desarrolle.

Sergio Maldonado, channel account manager de Zebra Technologies en Perú, explica que la logística 4.0 tiene como objetivo ampliar la eficiencia y el rendimiento de cada una de las partes de la cadena de suministro.

“La actual industria 4.0 o cuarta revolución industrial se caracteriza por el gran protagonismo que tienen la hiperconectividad y las nuevas tecnologías de la información en los procesos y formas de trabajo, surgidos a raíz de la globalización y la internacionalización de las empresas”, precisa.

“El concepto de logistica 4.0 parte de estas mismas bases y hace referencia a una gestión logística determinada por la interconexión, la digitalización de la información y el uso de aplicaciones informáticas en la nube”, añade.

Las principales soluciones en la logística 4.0 comprenden desde el uso de la robótica, vehículos autónomos, robots de almacenaje, drones de vigilancia y almacenaje, big data para el manejo de cantidades elevadas de información, los servicios cloud para la conectividad, infraestructura y servidores.

Así como hardware para el control de temperatura y control de presión, son algunas de las tecnologías más modernas implementadas en el ambiente logístico, que también se incluyen el ambiente industrial para la producción, transporte y distribución.

Hoy ya existen empresas internacionales de envíos que incorporan este tipo de soluciones 4.0, como las reconocidas DHL, FEDEX, UPS.

Por ejemplo, en el caso de una compañía de encomiendas, al incorporar una solución de optimización y planificación de rutas le permitirá trazar la ruta con anticipación contando con la información en tiempo real del tráfico incluso pudiendo actualizarse en el momento en el que realice el despacho, permitiendo actualizar la ruta en caso de congestionamiento del tráfico, entre otros.

“Con la incorporación de soluciones tecnológicas para la logística 4.0, el beneficio económico en una empresa será el incremento inmediato de producción, reducción de tiempos de despacho y la disminución de aplicación de horas hombre para funciones específicas y repetitivas, lo que ayudará a evolucionar los procesos avanzando hacia el futuro”, sostiene Ulrich Reiser, country manager de STG en Perú.

Si bien el mercado peruano aún se encuentra en una etapa primaria de uso de tecnologías, debido a la poca costumbre de inversión en este tipo de partidas, las empresas están demandando sistemas de PTL, sistemas de captura Sin contacto (RFID / NFC), sistemas de Planificación de última milla (Ejm: Simpliroute), sistemas de Gestión de Almacenes (Ejm. WMSTek), sistemas de robótica, entre otros.

Inversión

Por su parte, Sergio Maldonado, channel account manager de Zebra Technologies en Perú, señala que las inversiones tecnológicas realizadas por las compañías para estar a la vanguardia y ser parte de la industria 4.0, trae diferentes beneficios.

“Al tener mayor conectividad entre los activos, los datos y las personas, al igual que al aumentar la visibilidad, trazabilidad y control de todo lo que ocurre en la operación, los costos que se ahorra la empresa en pérdidas de mercancía, pérdidas de oportunidades de venta, eficiencia operativa y productividad de los trabajadores, pueden ser sorprendentes”, menciona.

“El implementar soluciones con tecnología como RFID ayuda a automatizar los procesos de inventario, agilizar los flujos de trabajo, acelerar las líneas de producción y reforzar la visibilidad y seguimiento de los activos”, agrega el ejecutivo de Zebra.

De acuerdo con STG, dependiendo de las soluciones y la empresa, el nivel de inversión varía entre los US$ 50 mil a US$ 200 mil (para soluciones como PTL, RDIF, Última Milla, WMS, Picking Voz, TMS); mientras que para soluciones de robótica, la cifra puede crecer hasta los US$ 300 mil.

“Sin embargo, la cifra por sí sola no representa el valor real del beneficio obtenido, el cual es muy superior al nivel de inversión inicial; para este tipo de tecnologías los tiempos de Retorno Sobre Inversión (ROI) oscilan entre 12 y 24 meses aproximadamente”, detalla Reiser.

En ese sentido, señala, el principal desafío de las empresas en el Perú sigue y seguirá siendo el cambio cultural, en donde las empresas deben empezar a apostar más por la tecnología, que por los métodos tradicionales de gestión, asignando partidas presupuestales sólidas y congruentes con sus planes estratégicos y de crecimiento.

“En una realidad como la que vivimos hoy en día, en donde la globalización permite que empresas de todo el mundo lleguen a clientes de cualquier parte del planeta; invertir en tecnología ya no es un lujo, ni significa ser pionero en tu sector, es más bien un medio para mantenerte vigente en un mercado altamente competitivo, en donde no desaparecer podría ser el mejor resultado”, concluye.

Los impactos en términos de ahorro se dan en diversas dimensiones (económicas, productividad, seguridad, entre otros) y dependiendo de la solución tecnológica. Así por ejemplo, señala Ulrich Reiser, se tiene:

WMS: +30% productividad / ROI de hasta 18meses / 99.9% de calidad del inventario / - 20% menos en gastos logísticos / 99.8% de nivel de servicio al cliente.

Sistema de picking por voz: 25% a 35% de productividad / ROI de hasta 18 meses / 99.9% de calidad de inventario / -15% gastos logísticos / 99.9% de nivel de servicio al cliente.

Sistema PTL: 20% de productividad / Roy de hasta 12 meses / 99.9% de calidad del picking / -20% gastos logísticos / 99.9% de nivel de servicio al cliente.

Soluciones de última milla: 10% menos vehículos / 30% reducción en gastos de distribución / 80% menos tiempo en la preparación de rutas / + 40% más de entregas exitosas.