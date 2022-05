El teléfono móvil es un gran aliado para mantener la comunicación con familiares, amigos o clientes y así sacar adelante un negocio. Si bien muchos prefieren enviar mensajes por WhatsApp o redes sociales, un gran grupo todavía se siente atraído por escuchar la voz del otro y conversar en simultáneo. Es así que las llamadas son todavía necesarias y ahora se ha desarrollado otra alternativa denominada “llamadas WiFi”, ¿Qué son y cómo saber si mi celular es compatible?

QUÉ SON LAS LLAMADAS WIFI

Básicamente, las llamadas WiFi son un tipo de tecnología en el ámbito de las telecomunicaciones. Estas permiten realizar una llamada con otros usuarios, así ellos cuenten con una mala cobertura de red por su zona. En resumen, realizará una llamada telefónica en Android o iOS gracias a la conexión de banda ancha.

Además, no todas las compañías telefónicas ofrecen la misma cobertura a nivel nacional, sobre todo para la última red móvil “5G”, ya que en algunas zonas alejadas de la ciudad la señal suele ser muy mala o nula en ciertas oportunidades, no obstante, ya no dependerá de una red móvil en caso quiera comunicarse con alguien, basta con que su contacto tenga una buena conexión WiFi y acceso a internet por supuesto.

CÓMO FUNCIONAN LAS LLAMADAS WIFI

Este tipo de llamadas utilizan la tecnología VoIP (Voz sobre el protocolo de Internet), al igual que las llamadas de WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., solo requieren de una buena conexión WiFi a diferencia de la tecnología VoLTE (Voz sobre LTE), la cual depende de las redes móviles. Es importante aclarar que para hacer una llamada WiFi no será necesario que en su zona haya una antena o torre de telefonía, incluso puede ejecutar una con sus datos móviles.

LOS PASOS PARA SABER SI MI CELULAR ES COMPATIBLE CON LAS LLAMADAS WIFI

Verificar si su smartphone Android o iOS es compatible con las llamadas WiFi es muy fácil.

Primero, abra la app de llamadas que viene preinstalada en su smartphone Android .

. Presionar sobre la pestaña “Contactos”.

Ahora, tocar en el nombre de un contacto.

Automáticamente aparecerán varios íconos: “Videollamada”, “Mensajes” y “Llamadas WiFi”, este último tendrá el símbolo de un teléfono y al costado una señal de internet.