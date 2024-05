El día de hoy, Lenovo publicó la nueva versión de su proyecto Work For Humankind titulado “Meet Your Digital Self”. El proyecto pone de relieve el papel que pueden desempeñar la tecnología inteligente y la IA para ayudar a impulsar el cambio y apoyar a los profesionales de la salud mental a abordar la crisis mundial de salud mental juvenil.

Este trabajo pretende abordar los retos a los que se enfrentan los jóvenes cuando viven vidas diferentes en el mundo real y en línea, ya que dos tercios (67%) de la Generación Z sienten una desconexión entre su yo online y offline, lo que alimenta sentimientos de soledad y ansiedad.

Mientras que casi la mitad (49%) de la generación Z afirma que es más fácil expresarse en línea que fuera de ella, el 60% desearía poder mantener conversaciones difíciles con familiares y seres queridos en la vida real.

Sarah Kendrick, directora clínica de Mental Health Innovations, manifestó que “en todo el mundo, una de cada ocho personas tiene problemas de salud mental, siendo la generación Z la que sufre el mayor impacto, ya que esta cifra se eleva a una de cada cinco. El tipo de innovación de IA en el experimento social “Meet Your Digital Self” de Lenovo es prometedor como forma de que las generaciones con diferentes interpretaciones de los personajes en línea puedan conocerse y entenderse entre sí”.

En este experimento social sin precedentes, Lenovo fue pionera en el uso de la IA gracias a su amplia cartera de tecnologías, desde teléfonos móviles y ordenadores hasta infraestructuras, software, servicios, soluciones y la nube. La tecnología combinada dio vida a todos los personajes en línea de dos participantes en el proyecto Gen Z como avatares realistas capaces de mantener conversaciones naturales y sin guiones.

El experimento facilitó conversaciones impactantes y sinceras entre los participantes, sus familiares y los avatares, conversaciones que de otro modo no habrían tenido lugar en la vida real. Los miembros de la familia no conocían el mundo online de sus participantes de la Generación Z o no lo entendían ni lo aceptaban, ya fuera su elección de carrera o su identidad de género.

Al hacer preguntas a los avatares digitales y mantener conversaciones en tiempo real, cada miembro de la familia adquirió una valiosa información sobre el verdadero yo de su ser querido de la Generación Z, tal y como se expresaba en el mundo online, y fueron capaces de comprender mejor y reconectar en la vida real.

El proyecto es una prueba de concepto pionera que demuestra el impacto positivo que puede tener la tecnología en la promoción de un cambio positivo en la epidemia de salud mental juvenil, que se ha visto agravada por su lucha para equilibrar dos identidades distintas en línea y fuera de línea.

Los avatares tridimensionales no solo se parecían a cada participante, sino que estaban diseñados para responder a conversaciones en tiempo real, ajustando sus tonos, movimientos y expresiones faciales en función de la conversación. Para ello, los avatares se entrenaron con datos procedentes directamente de la persona en línea de cada participante.

Según un nuevo estudio de Lenovo, casi la mitad (48%) de la generación Z afirma que hablar con un profesional cualificado les daría la confianza necesaria para hablar más abiertamente con sus seres queridos en el mundo real.

En un esfuerzo por ampliar el apoyo a la salud mental y los recursos para las personas necesitadas, Lenovo se ha asociado con varias organizaciones, tales como Shout, Crisis Text Line y Anata no Ibasho. Estas organizaciones forman a personas reales que luego son supervisadas por personal profesional de la salud mental, ofreciendo apoyo a millones de personas necesitadas.

“La tecnología puede convertirse en el puente que acorte distancias, haciendo que la poderosa conexión entre humanos sea más rápida y accesible para las personas en momentos de necesidad”, dijo Shairi Turner, jefa de salud de Crisis Text Line. " Tanto si alguien está en un aula, en un evento familiar o despierto por la noche, el poder de una conversación de texto con otro ser humano ofrece consuelo en el anonimato y compasión sin juzgar. Es verdaderamente valiente buscar apoyo”.

Crisis Text Line informa que más del 70% de sus usuarios son menores de 25 años. Su servicio basado en mensajes de texto ayuda a personas de todas las edades, pero se creó específicamente para los jóvenes y permite recibir ayuda a través de mensajes de texto.

Cualquiera que se vea reflejado en estas películas, luchando por reconciliar sus identidades online y offline y conectar más profundamente con sus amigos y familiares, o que simplemente necesite consejo sobre cómo llegar a alguien cercano, puede pedir apoyo enviando un mensaje a Shout (Reino Unido), Crisis Text Line (EE.UU.), o Anata no Ibasho (Japón).

Chinatsu Hoashi, participante de la Generación Z de Japón, comenta: “Participar en el experimento social “Meet Your Digital Self” me ha ayudado a estrechar las relaciones con mi familia. Utilizando la tecnología y la IA, he podido abrirme más y transmitirles lo que siempre quise que supieran. Esto ha tenido un impacto positivo en mi salud mental, ya que por fin puedo expresar sentimientos que he estado evitando contar a la gente porque me daba demasiada vergüenza”.

Por otra parte, Oscar Jackson-Walsh, participante de la Generación Z del Reino Unido, comenta lo siguiente: “Participar en este experimento social me ha ayudado a tener más confianza en mí misma y a salvar la distancia que me separa de mi personaje en Internet. También me ha permitido mantener conversaciones más abiertas con mi familia en torno a mi identidad, lo que no solo me ha hecho sentir más querida y aceptada que nunca, sino también menos sola y ansiosa en un espacio familiar”.