En tiempos donde la privacidad es sumamente importante, hay quienes deben realizar constantes llamadas telefónicas a clientes o para averiguar un alquiler o venta.

Es aquí donde se tiene contacto con diversas personas y no siempre se quiere que el receptor conozca nuestro número de teléfono. Para esto hay un sencillo truco que se puede realizar desde su iPhone y comunicarse en privado.

Existen diferentes métodos para llamar a alguien en modo incógnito, los trucos más populares son los siguientes: colocar *67 o #31# y posteriormente su número de celular; sin embargo, hay ocasiones donde puede fallar. Si quiere probar otro método, aquí le contamos uno al detalle y que está disponible en móviles iOS.

Cómo llamar en privado con mi iPhone

Primero, abrir la “Configuración” móvil de su iPhone , lo encuentra con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo encuentra con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Desplazarse hacia abajo hasta encontrar el apartado “Teléfono”, ingresar ahí.

Ahora, tocar sobre la opción “Mostrar ID de llamada”.

Finalmente, desactivar el interruptor denominado “Mostrar ID”, por defecto estará activado.

Listo, la persona que reciba su llamada no sabrá que se trata de usted porque en su pantalla le aparecerá el aviso “No Caller ID”, significa que no le saldrá su número de teléfono y por lo tanto no podrá devolverle la llamada. Tenga en cuenta que la mayoría de usuarios no contestan números desconocidos y mucho menos incógnitos, pero en ciertas ocasiones le será de gran utilidad.