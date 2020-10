Madrid.- El próximo teléfono de Apple, que podría conocerse como iPhone 12 y que se lanzará este mes de octubre, contará con cuatro modelos y el más barato tendrá un precio de US$ 649 (alrededor de 553 euros al cambio), según una filtración.

Los modelos del próximo teléfono de Apple serán el iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, y cada una de ellas contará con tres opciones de memoria.

Los modelos iPhone 12 mini y iPhone 12 contará con versiones de 64, 128 y 256GB, mientras el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max estará disponible con una memoria de 128, 256 o 512GB, según ha recogido el portal GSMArena.

El iPhone mini comenzará con un precio de US$ 649 para la versión de 64GB, mientras la de 128GB costará US$ 699 (alrededor de 596 euros) y la de 256GB US$ 799 (alrededor de 681 euros).

Por su parte, el iPhone 12 con 64GB costará US$ 749 (alrededor de 639 euros), con 128GB US$ 799 y con 256GB US$ 899 (alrededor de 767 euros).

En cuanto al iPhone 12 Pro comenzará con un precio de US$ 999 (alrededor de 852 euros) para la versión de 128GB, la de 256GB costará US$ 1,099 (alrededor de 937 euros) y la de 512GB, US$ 1,299 (alrededor de 1.108 euros).

Por último el iPhone 12 Pro Max con 128GB costará US$ 1,099, mientras la versión de 256GB costará US$ 1,199 (alrededor de 1.023 euros) y la de 512GB, US$ 1,399 (alrededor de 1.194 euros).