La llegada de la pandemia aceleró los procesos de transformación digital dentro de las empresas y cambió la forma en cómo los colaboradores interactúan con la tecnología.

Sin embargo, aunque se han sumado nuevas tecnologías como la de 5G, el Wi-Fi 6 de conectividad empresarial inalámbrica, redes de alta velocidad como el 10G o Multigigabit y aplicaciones de fibra óptica para banda ancha fija, aún hay existen grandes desafíos para garantizar velocidad de conexión a Internet.

¿Por qué sigue siendo una preocupación la cobertura y acceso a internet? Ante la llegada de una tercera ola, muchas empresas peruanas retrasaron su retorno a las oficinas, manteniendo el esquema híbrido o remoto.

Víctor Jáuregui, vicepresidente de Win Internet, destaca que el internet de fibra óptica, frente al internet convencional, tiene beneficios que -durante la pandemia- han cobrado importancia.

“Un hogar que cuente con internet de fibra óptica no tiene problemas de saturación de red. Es decir, tiene simultaneidad. Se puede conectar toda la familia -desde distintos dispositivos- y la velocidad y rendimiento del internet es igual para todos”, explicó a gestion.pe.

Otra de sus ventajas es que la velocidad tanto de subida de archivos como de bajada es la misma; le permite al usuario trabajar mejor, estudiar mejor, entretenerse mejor.

Espacios aéreos

Win cuenta con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), un proyecto que implica el tendido de 13,500 kilómetros de fibra en todo el país para brindar Internet de alta velocidad, y con el que se podría solucionar los problemas de conectividad que padecen algunas comunidades alejadas.

“Un problema es el cableado inservible en los distritos del país. Muchas veces nos ha pasado que no hemos podido hacer un tendido de fibra óptica porque los espacios aéreos están ocupados por instalaciones inservibles, que ya no se utilizan; y los municipios pocas veces quieren asumir esa limpieza”, indicó el vicepresidente de Win Internet.

Si bien el Osiptel no tiene la facultad para supervisar ni sancionar a las empresas operadoras por la instalación de cables aéreos, hace un par de años compartió con los municipios del país un documento que contiene los lineamientos generales que ayudarán a abordar el problema y frenar la instalación desordenada de estos cables.

Así, se recomendó que en las zonas de alta densidad de cables los gobiernos locales exijan un reordenamiento integral que incluya el aumento de postes, cajas terminales, splitters, etc. de acuerdo con las tecnologías involucradas; la opción del tendido subterráneo o una combinación de las soluciones anteriores.

También propone que se prohíba el despliegue de cableado por las azoteas de edificios o domicilios y se obligue a las empresas operadoras a realizar el tendido subterráneo cuando los edificios o viviendas multifamiliares superen los ocho cables aéreos. Y señala que las municipalidades deben imponer a las empresas operadoras la obligación de identificar sus cables aéreos mediante la utilización de rótulos o colores en sus apoyos.

Para Jáuregui, un despliegue de fibra sin estrategia solo hace que se construya infraestructura, pero sin cumplir el objetivo final que es cerrar esa brecha digital que tanto daño hace al país.

“Para avanzar en el cierre de la brecha digital, y generar más oportunidades para los peruanos, es necesario el compromiso tanto del empresariado como del Estado. No podemos construir un país con una óptima conectividad si la empresa no tiene las facilidades para tender cableados, si la principal red de fibra óptica no es accesible, con los procesos burocráticos no permiten que la ciudadanía logre una atención rápida en su distrito o comunidad y sin incentivar la inversión de los operadores de telecomunicaciones en zonas alejadas”, agregó.

A todo ello sumó que no se puede lograr una mejor conectividad si las empresas no centran el servicio en sus clientes, “si no aceptamos con humildad nuestros errores y si no sinceramos los paquetes que ofrecemos a los usuarios”.

Cabe indicar que la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones y la Ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por las municipalidades en áreas de dominio público, establecen que son los gobiernos distritales los competentes para supervisar, fiscalizar y sancionar a las empresas prestadoras por la instalación de cables en la vía pública cuando se dañe el patrimonio urbanístico, cultural, turístico y paisajístico o se ponga en peligro la seguridad de terceros o edificaciones vecinas.

Dato

El 2022 WIN Internet inició con la expansión en provincias, con Trujillo y Chiclayo. Para finales del primer trimestre del año, planean iniciar operaciones en las ciudades de Chimbote, Piura, Huancayo y Tacna.

“Huancayo, Moquegua, Tacna, Piura, Lambayeque, Chiclayo y otras, son las ciudades que hemos mapeado para este año”, dijo Jáuregui.

