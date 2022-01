WIN Internet inició sus operaciones en provincias; eligiendo a la ciudad de Trujillo y Chimbote como los primeros puntos en la instalación de fibra óptica.

Recientemente la empresa anunció que para el 2022, planea hacer una inversión aproximada de más de S/34 millones en equipamientos, despliegue de fibra óptica y alianzas que brinden valor agregado a sus clientes.

Víctor Jáuregui, vicepresidente de la empresa peruana que ganó notoriedad durante estos años de pandemia, conversó con gestion.pe sobre sus planes de expansión para este año, su cobertura en la capital y los desafíos de la industria.

¿Cuál es la cobertura actual de WIN en Lima?

Durante estos dos años la pandemia hemos crecido de manera exponencial. En Lima, estamos en alrededor del 70% de distritos a nivel metropolitano. Hoy en día, 35 distritos ya viven la experiencia del internet de fibra óptica WIN.

Este año esperamos reforzar algunas zonas de cobertura en Lima región. Queremos llegar a los puntos en los que aún no contamos con cobertura y seguir democratizando el servicio de Internet de fibra óptica.

¿Cuántos clientes tienen?

En estos dos años de crecimiento, hemos aumentado aproximadamente en más de 400% nuestro número de usuarios.

Actualmente contamos con más de 140 mil planes contratados en Lima y provincias (en las ciudades de Trujillo y Chiclayo; dónde ya tenemos presencia).

¿Cuáles son los planes de internet más demandados?

Generalmente los planes más económicos, son los que tienen mayor preferencia por parte del público. Sin embargo, en WIN Internet, este (plan económico) representa menos del 25% de las ventas.

Los planes más vendidos en nuestra empresa son los de alta capacidad que incluyen dispositivos MESH, y superan el 40% de las ventas totales; lo que demuestra la tendencia de los usuarios a valorar planes con mayor estabilidad.

¿Cuánto esperan crecer este año?

Pretendemos seguir creciendo en la misma tendencia con la que hemos venido haciéndolo durante el 2020 y 2021. Tenemos la meta de llegar a los 300 mil usuarios, un objetivo por el que estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para lograrlo.

Ganaron popularidad el primer año de la pandemia, sin embargo, luego hubo algunas quejas porque bajó la velocidad...

Como cualquier empresa que ofrece un servicio, existen fallas que podrían deberse a caídas que se dan por distintas razones: desde una mala manipulación del cable de fibra óptica hasta la mordida de una ardilla; y de hecho estamos concentrados en optimizar nuestro servicio al cliente y mejor constantemente.

Sin embargo, nuestro servicio hoy se posiciona como el internet más rápido según el último informe de SpeedTest de Ookla; duplicando el puntaje de velocidad frente a otras compañías.

Este ranking, también indica que también somos la empresa con la menor latencia (el tiempo que se tardan en transmitirse los datos en la red).

¿Cuáles son los planes de expansión para este año?

Iniciamos el 2022 ya con la expansión de WIN Internet en provincias. Trujillo y Chiclayo. Para finales del primer trimestre del año, planeamos iniciar operaciones en las ciudades de Chimbote, Piura, Huancayo y Tacna.

¿Cuál es la expectativa en número de clientes?

Nuestro inicio de operaciones en provincias ha tenido muy buena acogida, bajo esa premisa esperamos capturar más de 40 mil clientes fuera de Lima.

Estamos trabajando diversas estrategias en cada una de las ciudades. Cada una tiene una realidad distinta y en WIN Internet nos caracterizamos mucho por entender la necesidad de los usuarios, para que el internet que se les ofrezca sea lo que realmente esperan.

¿Qué otras ciudades, además de las mencionadas, tienen mapeadas?

Queremos cerrar el año 2022 con al menos seis provincias del Perú contando con la fibra óptica de WIN. Huancayo, Moquegua, Tacna, Piura, Lambayeque, Chiclayo y otras, son las ciudades que hemos mapeado para este año.

¿Cuáles son las limitaciones que enfrenta el despliegue de la fibra óptica?

Un despliegue de fibra sin estrategia solo hace que construyamos infraestructura, pero sin cumplir el objetivo final que es cerrar esa brecha digital que tanto daño hace al país.

A nivel nacional, nosotros contamos con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), un proyecto que implica el tendido de 13,500 kilómetros de fibra en todo el país para brindar Internet de alta velocidad, y con el que se podría solucionar los problemas de conectividad que padecen algunas comunidades alejadas.

Sin embargo, se hace necesario más proyectos en las zonas rurales para activar su uso del mismo.

Otro problema también es el cableado inservible en los distritos del país. Muchas veces nos ha pasado que no hemos podido hacer un tendido de fibra óptica porque los espacios aéreos están ocupados por instalaciones inservibles, que ya no se utilizan; y los municipios pocas veces quieren asumir esa limpieza.

¿Cuáles son las propuestas que tienen para mejorar la conectividad en el país?

Para avanzar en el cierre de la brecha digital, y generar más oportunidades para los peruanos, es necesario el compromiso tanto del empresariado como del Estado.

No podemos construir un país con una óptima conectividad si la empresa no tiene las facilidades para tender cableados, si la principal red de fibra óptica no es accesible, con los procesos burocráticos no permiten que la ciudadanía logre una atención rápida en su distrito o comunidad y sin incentivar la inversión de los operadores de telecomunicaciones en zonas alejadas.

Asimismo, no se puede lograr una mejor conectividad si las empresas no centramos el servicio en nuestros clientes, si no aceptamos con humildad nuestros errores y si no sinceramos los paquetes que ofrecemos a los usuarios.

