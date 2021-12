Los NFT permiten registrar y comercializar Tokens no fungibles, de manera virtual, a través una red de blockchain.

Utiliza la misma tecnología de las criptomonedas, que funcionan mediante una red de ordenadores descentralizada, con bloques o nodos enlazados y asegurados usando criptografía.

La tecnología de los NFT permite comprar una obra de arte digital única en la red. Puede tratarse de un cuadro, un dibujo o cualquier tipo de obra de arte.

“Un Token no fungible representa algo que no puede ser intercambiado por algo de similar valor. Por ejemplo, las piezas de arte no pueden ser equiparadas porque poseen propiedades únicas e irremplazables, por el valor que le da la autoría, reconocimiento y fama del artista”, comentó Carina Estrada, especialista en criptografía y firma digital.

“Los NFT utilizan la tecnología blockchain, para poder registrar la autoría de un archivo de arte digital”, detalla.

No obstante, tienen otros usos, ya que también funcionan a manera de Smart contracts. Los formatos NFT pueden ser utilizados para comercializar diferentes tipos de servicios, videos, bienes raíces, que puedan ser representados como ítems únicos, donde se requiera registrar la propiedad de un token no fungible.

“Si bien es cierto, no existe una regulación y supervisión para las empresas y aplicaciones que comercializan criptomonedas y NTF, a diferencia de la banca convencional, algunas empresas confiables en el mundo están comenzando proyectos para la tokenización y custodia de fondos de inversión”, destacó Estrada.

Alcance en Perú

Los usuarios de Internet peruanos tienen menos probabilidades de poseer NFT en comparación con sus contrapartes globales, según la encuesta de Finder.

La encuesta que fue realizada a más de 28,000 usuarios de Internet revela que solo el 9.9% de los peruanos posee NFT, ligeramente por debajo del promedio mundial de 11.7%.

Sin embargo, el 14.5% planea poseer NFT en el futuro, “lo que significa que la tasa de adopción alcanzará el 24.4%”, según el editor de criptomonedas de Finder.com, Keegan Francis.

“Dado que solo el 32% de los usuarios de Internet peruanos actualmente saben qué son los NFT, también esperamos que la adopción crezca con su conocimiento”, precisó.

Asimismo, dijo que la adopción de NFT es mucho mayor en los países cuyos trabajadores tienen un salario promedio más bajo.

“Para comprar NFT directamente, debes configurar una cartera, comprar criptomonedas y elegir un mercado NFT”, explicó.

