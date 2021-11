El share de la publicidad digital creció de 32% en el 2020 al 42% en el 2021.

El 2020 se vendieron US$ 140 millones en publicidad digital en Perú, detalló Beatriz Hernández, directora ejecutiva IAB Perú.

La publicidad digital se ha convertido en clave para el incremento de e-commerce, en un contexto donde los consumidores son mucho más digitales y están a un click de distancia para la compra.

“Todo esto sumado al live commerce, es claro que la efectividad de tener pauta de promoción de eventos de conveniencia o fechas especiales es comprobada; si se compara el crecimiento de visitas y ventas con la semana anterior a dicha fecha, se evidencia el impacto de la publicidad digital”, destaca Hernández.

Incluso, la tendencia muestra que se convertiría en el primer medio de inversión publicitaria en el país en el 2021.

“En el mundo digital lo que se busca es la efectividad de la inversión y cada medio maneja sus tarifas y cada empresa cuenta con KPI´s muy particulares dependiendo del mixx de medios que se utilicen”, refiere.

En esa línea, detalló que es importante saber es que existen diferentes modelos de compra para las empresas, lo que da una tendencia de hacia dónde va la inversión publicitaria digital.

Así por por ejemplo, menciona que la modalidad de CPM (costo X mil impresiones) aplicable a la publicidad display y CPV (Costo X vista), aplicable a formatos de video; ambos representan el 58% de la compra. “Ambas modalidades de compra más utilizadas”.

Mientras que Performance (CPA. CPL y CPC), modalidades más vinculadas a la transacción, representan un 30% de la compra o la inversión publicitaria.

“Finalmente, también puedes tener inversión en SEM (search engine marketing), referido al posicionamiento pagado en buscadores, avisos patrocinados (posteos en redes sociales), entre otros”, señala.

En esa línea, menciona que las empresas van entendiendo que al utilizar la publicidad digital buscan efectividad según sus objetivos, algunos buscan performar y otros posicionar.

“Es decir, lo que nos dice el mercado peruano es que al utilizar en un 58% modalidades como CPM y CPV es porque ahí es donde se ve mayor efectividad en el cumplimiento de KPI´s a la medida de cada organización”, detalla la ejecutiva de IAB Perú, organismo que representa a la industria de publicidad online en el mundo.

Según el último estudio de inversión de publicidad del IAB Perú, telecomunicaciones lidera con 27% seguido por banca con 20%, consumo masivo con 17%, retail con 12%, automotriz con 7% y viajes & turismo con 3%.

Respecto al anuncio del Gobierno para que los servicios digitales paguen IGV, Hernández dijo que en la región las plataformas están trabajando con los gobiernos en encontrar mejores entendimientos para el funcionamiento que hay detrás de los temas tributarios.

“Creemos que ese es el camino, para tratar los temas tributarios tratando de no afectar al consumidor. Desde IAB Perú queremos ofrecer el espacio para abrir esta conversación con el objetivo de definir la mejor manera de cumplir con lo previsto”, resaltó.

Publicidad en redes

¿Cuál es la mejor red social para publicitar un producto o servicio? Hernández explica que no existe una mejor o peor red social, “existen diferentes roles y momentos que se cumplen en cada una. Es decir, no se trata de una segmentación basada en edades, sino en que cada red tiene un rol”.

Así, Facebook es información; Instagram, estilo de vida; TikTok, entretenimiento; Twitter: noticias y coyuntura; Linkedin, Laboral.

“Lo que desde IAB Perú promovemos es que se siga invirtiendo en publicidad, marketing y en e-commerce”, comenta.

Datos

En 2007 IAB reportó que la inversión publicitaria en digital no pasaba de US$ 5,000 millones, representando no más de 2.5% del total de la inversión publicitaria. Hoy, quince años después, reportan que es US$ 140,000 millones, equivalente a un 27% de participación en la industria; es decir, un crecimiento de más de 2.800%, lo que lo convierte en el segundo medio, hasta el 2020, con mayor inversión después de la TV.

Actualmente existe una audiencia grande y mucha data sin explotar en nuestro país. El costo/ beneficio es importante mientras se entienda bien su utilización.

Según IAB Perú, países como Colombia y Chile, similares a Perú; lo vienen entendiendo mejor y han crecido 11.2% y 5.9% respectivamente durante el 2020 y lideran el ranking de crecimiento de la región.