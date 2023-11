Las expectativas de Wall Street son demasiado bajas antes del “maremoto” de gasto en inteligencia artificial y computación en la nube que está a la vuelta de la esquina, afirma Ives.

Estima que el gasto impulsado por la nube y la IA aumentará entre un 20% y un 25% durante el próximo año, superando las expectativas de un modesto incremento de los presupuestos de TI.

“Consideramos que la IA es la tendencia tecnológica más transformadora desde el inicio de internet en 1995 y creemos que muchos en la calle están subestimando el billón de dólares en gasto en IA que se producirá durante la próxima década en una bonanza para los sectores de chips y software”, escribió Ives en una nota de investigación.

A pesar del sombrío contexto macroeconómico —con la campaña de aumento de tasas de interés de la Reserva Federal y los crecientes rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos—, el sector tecnológico ha logrado liderar el alza del mercado general este año, ya que los inversionistas acudieron en masa a empresas con balances sólidos que podrían resistir una posible desaceleración económica.

El auge de la inteligencia artificial y la computación en la nube también ha llevado a los inversionistas a comprar acciones de empresas que se perfilan como ganadoras en estas tendencias crecientes. El Nasdaq 100 ha subido más del 40% en 2023, superando el alza cercana al 15% del índice S&P 500.

La tecnología se recupera en noviembre después de una caída de tres meses

Ya hay señales de que la monetización de la IA ha comenzado a tener un impacto en el sector tecnológico, dijo Ives, destacando los sólidos resultados trimestrales recientes de Microsoft Corp., Datadog Inc. y Palantir Technologies Inc., que muestran que las nuevas formas de aprovechar la IA están proliferando en el panorama empresarial y de consumo.

Además de Microsoft y Palantir, las principales opciones de Wedbush en el sector incluyen Apple Inc., la matriz de Google, Alphabet Inc., Palo Alto Networks Inc., Zscaler Inc., CrowdStrike Holdings Inc., y MongoDB Inc.

Aun así, persisten las señales de que los inversionistas podrían tener sus reservas: el Nasdaq 100 ha tenido dificultades para recuperar su máximo de 2023 registrado en julio, y sigue por debajo de los niveles alcanzados en 2021.

Pero Ives dice que podría avecinarse una “cobertura de posiciones cortas para la eternidad”, ya que el panorama fundamental para el crecimiento del sector sigue siendo “sólido como una roca”. El contexto actual es un buen momento para comprar acciones tecnológicas preparadas para ganar en 2024, según Ives.