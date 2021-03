Huawei Technologies Co. comenzará a cobrar a gigantes móviles como Apple Inc. una tarifa “razonable” por el acceso a su tesoro de patentes 5G inalámbricas, lo que podría crear una fuente de ingresos lucrativa que demostraría su liderazgo mundial en redes de próxima generación.

El propietario de la cartera más grande del mundo de patentes 5G negociará tarifas y posibles licencias cruzadas con el fabricante de iPhone y Samsung Electronics Co., dijo el director legal, Song Liuping.

Su objetivo es recibir un pago a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos por bloquear su equipo de red y excluirlo de la cadena de oferta, pero prometió cobrar tarifas más bajas que rivales como Qualcomm Inc., Ericsson AB y Nokia Oyj.

Huawei debería recaudar entre US$ 1,200 millones y US$ 1,300 millones en tarifas de patentes y licencias entre 2019 y 2021, dijeron ejecutivos sin especificar cuáles se derivan de 5G. Limita las regalías por teléfono a US$ 2.50, según Jason Ding, director del departamento de propiedad intelectual de Huawei.

La compañía de tecnología más grande de China por ingresos quiere un asiento en la mesa con gigantes tecnológicos que compiten por definir el campo en rápida evolución de automóviles conectados, casas inteligentes y cirugía robótica.

Se extiende el debate sobre quién se beneficia de la tecnología 5G que podría eclipsar el tamaño y el alcance de la primera guerra mundial de patentes de la industria tecnológica, la de los teléfonos inteligentes.

Pero ahora que se acaba de convertir en un jugador importante en las juntas de estándares 5G, Huawei ahora está lidiando con las sanciones de EE.UU. que han paralizado su negocio de teléfonos inteligentes y amenazan con perjudicar su división de redes en el extranjero.

“Es natural” para Huawei cobrar patentes, dijo Song a periodistas en Shenzhen el martes.

Empresas como Qualcomm prosperan cobrando regalías por la tecnología que ofrecen a clientes como Apple. Los dos gigantes móviles se han enfrentado por una regalía de US$ 7.50 para cada iPhone, que Apple calificó de injusta, mientras que Qualcomm la defendió diciendo que era un pequeño precio a pagar por tecnología fundamental.

Ejecutivos de Huawei enfatizaron que las sanciones estadounidenses no deberían afectar sus licencias cruzadas con compañías estadounidenses porque esas patentes están disponibles públicamente. La compañía tiene la intención de reinvertir los derechos de patente en la investigación para mantener su posición en las redes inalámbricas frente a Ericsson y Nokia.

Sin embargo, es probable que las disputas sobre patentes se intensifiquen a medida que 5G se generaliza, lo que permite una gran cantidad de futuras aplicaciones, desde automóviles autónomos hasta el internet de las cosas.

Empresas de todo el mundo han discutido sobre quién se beneficiará de la tecnología fundamental, en casos que han enfrentado a propietarios de patentes como Qualcomm y Ericsson con aquellos que utilizan los sistemas en sus productos, como Apple.

Reguladores y tribunales de todo el mundo continúan lidiando con la forma de valorar las patentes de tecnología esencial y si sus propietarios tienen algún derecho a limitar el uso de dichas invenciones. Ejecutivos de Huawei no dijeron cómo aplicarían sus patentes en caso de disputas.

Es un tema espinoso que se está volviendo más importante a medida que el mundo pasa a 5G. El valor de la tecnología estandarizada fue un tema clave en la guerra de los teléfonos inteligentes que enfrentó a desarrolladores de tecnología inalámbrica como Nokia, Qualcomm y Motorola contra nuevos entrantes como Apple y Microsoft Corp.

Las nuevas disputas son potencialmente más lucrativas ya que se pronostica que las ventas de dispositivos que usan 5G crecerán a US$ 668,000 millones a nivel global en el 2026, frente a solo US$ 5,500 millones en el 2020, según Allied Market Research.