Facebook Messenger es una de las plataformas de mensajería instantánea más usadas en todo el mundo. Las actualizaciones del aplicativo de color celeste son constantes como los soundmojis y desde hace poco las videollamadas ya cuentan con el cifrado de extremo a extremo. Los trucos también son diversos y aquí te explicaremos uno que permite eliminar todos los chats desde un smartphone o computadora.

Las razones para dejar vacía la bandeja de chats en Facebook Messenger son diversas, ya sea porque se cambiará de cuenta, no quiere que vean el contenido de una conversación, porque hace mucho tiempo no hay actividad, etc. Aunque parece algo muy sencillo de realizar hay gran cantidad de usuarios que no saben cómo eliminarlos si se encuentran navegando desde un ordenador, portátil, tableta e incluso el mismo teléfono móvil.

Es importante aclarar que no podrá borrar todas las conversaciones de un solo clic o en un solo paso, quiere decir que tendrá que eliminarlos uno por uno; asimismo, si en ese chat hay fotos, videos y documentos que considere de suma importancia, una vez que elimine todo no podrá recuperarlo. Le recomendamos revisar todo a detalle antes que realice esta acción.

Cómo eliminar los chats desde un smartphone

Abrir Facebook Messenger .

. Ahora, pulsar por unos segundos sobre cualquier conversación.

Se desplegarán varias opciones, elegir la que dice ´Eliminar´.

Aparecerá el siguiente aviso: “¿Eliminar toda la conversación? Si eliminas tu copia de la conversación no podrás recuperarla” , punto muy importante.

, punto muy importante. Si considera que dentro de ese chat no hay nada relevante entonces proceder a tocar en ´Eliminar´.

El mismo procedimiento puede realizarlo con los chats grupales, así que no será necesario salirse de un grupo para eliminar su contenido. Algo que en WhatsApp sí es obligatorio.

Presiona la opción Eliminar (Foto: Mag)

Cómo eliminar los chats desde una PC

Iniciar sesión en Facebook y dirigirse al ícono de las conversaciones.

y dirigirse al ícono de las conversaciones. Se desplegarán todos los chats y en la parte inferior aparecerá la opción ´Ver todo en Messenger´, apretarla.

Ahora, pasar el cursor (mouse) sobre el chat que eligió hasta que se llegue a sombrear.

Después, hacer clic en los tres puntos suspensivos que se ubican en la parte derecha (…)

Finalmente apretar en ´Eliminar chat´.

¿Tiene algún problema con Facebook Messenger y quiere informarlo? Haga clic aquí para informar algo que no funciona correctamente en la app. Si lo que quiere es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Messenger presionar el siguiente enlace. También puede sacudir su smartphone para reportar algún inconveniente.