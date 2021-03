Los gigantes de las telecomunicaciones que financian las compras de ondas 5G están impulsando las ventas de bonos corporativos de Estados Unidos, mientras que el mercado de deuda de grado especulativo va rumbo a registrar el segundo trimestre más ocupado del que se tenga registrado.

T-Mobile US Inc. vendió el martes hasta US$ 3,000 millones en bonos con vencimiento en tres partes para ayudar a comprar licencias en el espectro.

El acuerdo sigue a su rival Verizon Communications Inc., que la semana pasada recaudó US$ 25,000 millones para compras de 5G a través de la venta de bonos más grande del año.

Verizon también emitió deuda global en euros, dólares canadienses y vendió bonos Kangaroo en dólares australianos. La canadiense Rogers Communications Inc. tendrá que pedir prestado dinero para el espectro e inversión 5G, así como para financiar la adquisición de US$ 16,000 millones de Shaw Communications Inc. Y AT&T Inc. podría refinanciar un préstamo de US$ 14,700 millones en un mercado ya impulsado por empresas que claman por vender deuda antes de que los rendimientos suban.

Las empresas de telecomunicaciones están aumentando la carga de deuda para financiar la expansión de la red 5G, pero también están generando mucho efectivo y todavía es relativamente atractivo para ellas endeudarse, dijo Matt Brill, jefe de crédito de grado de inversión estadounidense en Invesco Ltd.

“5G será la forma en que estas compañías crecerán en el futuro y si no eres un líder en 5G, no estás en el juego”, dijo Brill en una entrevista telefónica el martes.

Empresas de todos los sectores han recaudado alrededor de US$ 118,000 millones en el mercado de grado especulativo de EE.UU. y se espera que alrededor de US$ 4,600 millones se coloquen hoy, según datos compilados por Bloomberg. Si todo sale según lo planeado, este será el segundo trimestre más ocupado de la historia.