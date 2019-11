Google pronto ofrecerá cuentas corrientes a los consumidores, convirtiéndose en el último peso pesado de Silicon Valley en impulsar las finanzas. Se espera que el proyecto, llamado Cache, se lance el próximo año con cuentas administradas por Citigroup y una cooperativa de crédito en la Universidad de Stanford, un pequeño prestamista en el patio trasero de Google.

Las grandes empresas tecnológicas ven los servicios financieros como una forma de acercarse a los usuarios y obtener datos valiosos. Apple presentó una tarjeta de crédito este verano. Amazon.com ha hablado con los bancos sobre ofrecer cuentas corrientes. Facebook está trabajando en una moneda digital que espera que anule los pagos globales.

Sus ambiciones podrían desafiar a las empresas de servicios financieros existentes, que temen perder su primacía y sus clientes. También es probable que provoquen una reacción en Washington, donde los reguladores ya están investigando si las grandes empresas de tecnología tienen demasiada influencia.

Los vínculos entre la banca y la tecnología a veces han sido difíciles. Apple molestó a su socio de tarjetas de crédito, Goldman Sachs al publicar anuncios que decían que la tarjeta fue “diseñada por Apple, no por un banco”. Las principales compañías financieras abandonaron el proyecto de cifrado de Facebook después de una reacción regulatoria. El enfoque de Google parece diseñado para hacer aliados, en lugar de enemigos, en ambos campos. Las marcas de las instituciones financieras, no las de Google, estarán en el centro de las cuentas, dijo un ejecutivo a The Wall Street Journal. Y Google dejará la plomería financiera y el cumplimiento a los bancos, actividades que de todos modos no podría realizar sin una licencia.

“Nuestro enfoque será asociarnos profundamente con los bancos y el sistema financiero”, dijo el ejecutivo de Google, Caesar Sengupta, en una entrevista. “Puede ser el camino un poco más largo, pero es más sostenible”.

Google está poniendo su mirada bastante baja. Las cuentas corrientes son un producto mercantilizado, y las personas no cambian muy a menudo. Pero contienen un tesoro de información, que incluye cuánto dinero gana la gente, dónde compra y qué facturas paga.

La compañía tendrá que convencer a un público que desconfía cada vez más de cómo las compañías tecnológicas están usando datos personales de que se puede confiar en las finanzas de las personas. Los reguladores federales están examinando si la información de usuario que Google obtiene de su motor de búsqueda, servicio de correo electrónico y otras aplicaciones le da a la compañía una ventaja injusta sobre sus competidores, informó el Journal.

Sengupta dijo que Google quería aportar valor a los consumidores, bancos y comerciantes, con servicios que podrían incluir programas de lealtad, pero que no vendería los datos financieros de los usuarios de cuentas corrientes. La compañía dijo que no utiliza los datos de Google Pay con fines publicitarios y que no comparte esos datos con los anunciantes.

El 58% de las personas encuestadas recientemente por la consultora McKinsey & Co. dijeron que confiarían en los productos financieros de Google. Eso fue mejor que Apple y Facebook, pero peor que Amazon.

“Si podemos ayudar a más personas a hacer más cosas de forma digital en línea, es bueno para Internet y bueno para nosotros”, dijo Sengupta.

Sengupta dijo que Google no había decidido si las cuentas corrientes cobrarían tarifas. Los bancos a veces cobran tarifas a algunos clientes que tienen saldos más pequeños o que no usan sus tarjetas de débito con frecuencia.

Los grandes bancos ya se enfrentan a la competencia de las empresas emergentes de tecnología, especialmente entre los clientes milenarios, los primeros móviles. Los servicios de transferencia de dinero Venmo y Cash App están desplegando tarjetas de débito. Chime Financial Inc. y Revolut Ltd. obtuvieron valoraciones de miles de millones de dólares en la parte posterior de sus aplicaciones de banca móvil.

Google coqueteó con los servicios financieros en el pasado. En 2011, lanzó Google Wallet, donde los usuarios podían almacenar digitalmente sus tarjetas de crédito y débito existentes para realizar compras. En 2015, exploró formas de usar el correo electrónico para pagar facturas . Lanzó, y luego cerró rápidamente, un sitio donde los usuarios podían comparar precios de seguros y tarjetas de crédito. Más recientemente se ha centrado en India , donde los pagos móviles están creciendo rápidamente.

Los consumidores accederían a sus cuentas corrientes a través de la billetera digital de Google, Google Pay. Alphabet, la empresa matriz de Google, ha estado tratando de aumentar el uso de la aplicación, que se lanzó en 2015 y compite con aplicaciones de pago similares de Apple, Samsung Electronics Co. y Facebook, que esta semana presentó su propio servicio de pagos a través de sus aplicaciones.

Google Pay está en camino de tener 100 millones de usuarios en todo el mundo en 2020, frente a los 39 millones en 2018, según las estimaciones de Juniper Research. Apple Pay tuvo alrededor de 140 millones de usuarios el año pasado, según la firma de investigación.

Los bancos están tratando de averiguar cuándo trabajar con compañías tecnológicas y cuándo competir contra ellas. Tanto Citigroup como Stanford Federal Credit Union, el otro socio de Google en el proyecto Cache, podrían traer depósitos y establecer relaciones con ahorradores más jóvenes y expertos en tecnología que algún día podrían necesitar una hipoteca o tarjeta de crédito.

Citigroup es uno de los bancos más grandes de EE.UU., pero tiene muchas menos sucursales que sus rivales como JPMorgan Chase & Co. En cambio, se apoya en ofertas digitales para atraer depósitos, una fuente barata de financiamiento que es crucial para la forma en que los bancos ganan dinero.Sengupta, quien se mudó de Delhi, India, para asistir a una escuela de posgrado en Stanford a fines de la década de 1990, dijo que abrió su primera cuenta bancaria en la cooperativa de ahorro y crédito de Stanford y que muchos empleados de Google todavía están allí.

Sengupta dijo que Google estaba abierto a agregar más bancos en el futuro.