El metaverso podría añadir US$ 3 billones al Producto Bruto Interno (PBI) mundial una década después de su adopción, según un estudio que también calculó que la contribución en Latinoamérica sería de US$ 320,000 millones.

El estudio, realizado por la firma estadounidense Analysis Group, especializada en informes económicos, comparó el impacto de la tecnología del metaverso, un entorno virtual tridimensional inmersivo compartido entre usuarios a través de internet, con el que han tenido los teléfonos móviles en la economía.

Una década después de la adopción del metaverso para aplicaciones comerciales, esta tecnología podría añadir un crecimiento de 2.8% a la economía mundial, lo que supone que si empezara este año, para el 2031 la contribución ascendería a US$ 3 billones.

Analysis Group explicó que, como los teléfonos móviles, el metaverso transformaría muchos sectores de la economía como educación, sanidad, manufactura industrial, comunicaciones, entretenimiento y comercio.

El informe divide el impacto económico por regiones e indica que la más beneficiada por la implantación del metaverso sería la zona de Asia Pacífico, donde la contribución al PBI regional ascendería a US$ 1.04 billones para el 2031.

En Estados Unidos, la economía añadiría US$ 560,000 millones, mientras que en Europa la cifra ascendería a US$ 360,000 millones.

A continuación se sitúan Oriente Medio, Norte de África y Turquía, con un impacto valorado en US$ 360,000 millones, seguido por Latinoamérica, con US$ 320,000 millones; la India, con US$ 240,000 millones; África subsahariana, con US$ 40,000 millones, y Canadá con US$ 20,000 millones.

Aunque todavía es una tecnología en desarrollo, un estudio de la consultora Gartner anticipó que para el 2026, una cuarta parte de la población mundial dedicará al menos una hora al día al metaverso para trabajar, hacer compras, estudiar o simplemente para entretenerse.

El metaverso está siendo impulsado por grandes empresas como Meta, la compañía matriz de Facebook. En el 2021, Meta gastó US$ 10,000 millones en su división Reality Labs, encargada del desarrollo de proyecto del metaverso.

Compañías deportivas como Adidas, Nike y Under Armour también han anunciado proyectos relacionados con el metaverso.

Por su parte, la compañía española Telefónica anunció en marzo una convocatoria para la búsqueda de empresas emergentes centradas en el uso del metaverso. Telefónica también dijo que está colaborando con Meta en el desarrollo de esta tecnología.