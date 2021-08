El inversor activista Dan Loeb está pidiendo a Walt Disney Co. que haga más para aprovechar su posición de liderazgo en deportes, entretenimiento general y franquicias de gran éxito con el fin de desbloquear todo el potencial de sus servicios de streaming.

La compañía también ha duplicado su inversión en contenido de Disney+ a mediano plazo mientras mantiene su guía de rentabilidad debido al éxito inicial de la plataforma. Los experimentos con acceso de primer nivel al lanzamiento de Black Widow, por ejemplo, por una tarifa adicional, y el acceso al lanzamiento de películas como Luca y Soul de Pixar han sido fundamentales para ese éxito, dijo Loeb.

Su visión optimista del servicio de streaming de Disney ha demostrado ser correcta, ya que la división ahora genera más de US$ 15 mil millones en ingresos anuales y, a su vez, ayuda a impulsar las acciones de la compañía en un 70%. desde mayo de 2020, dijo Loeb en una carta a los inversores. Lo que busca es que Disney ofrezca su contenido variado en una sola plataforma, “donde todo el contenido teatral está disponible día y fecha sin cargo adicional para los suscriptores”.

“Si bien el progreso hasta ahora ha sido encomiable, se puede hacer aún más para aprovechar todo el potencial de Disney en transmisión”, agregó.

Third Point de Loeb reveló por primera vez su posición en Disney en octubre y pidió a la compañía en ese momento que suspendiera su dividendo y redirigiera esos fondos hacia la creación de contenido de manera más agresiva para su servicio de transmisión directa al consumidor, Disney +.

Durante el año pasado, dijo que dejó sus reuniones con el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, y la directora financiera, Christine McCarthy, impresionados por su incansable búsqueda de valor para los accionistas a largo plazo; pero señaló que sigue existiendo una “inmensa” oportunidad para que la empresa aproveche mil millones de hogares con banda ancha en todo el mundo, 4 mil millones de suscriptores de teléfonos inteligentes móviles y al menos mil millones de fanáticos de Disney en todo el mundo.

“Establecer una posición de liderazgo duradera en el competitivo mercado global de transmisión requerirá decisiones difíciles, una inversión agresiva, un enfoque inquebrantable e innovación constante”, precisó.

Criptomonedas

En su carta, Loeb también habló sobre su reciente incursión en las criptomonedas y la posición relativamente nueva de Third Point en RH, la empresa de muebles para el hogar de lujo que solía llamarse Restoration Hardware.

Dijo que durante los últimos dos trimestres, Third Point ha realizado varias inversiones en empresas privadas que están creando infraestructura crítica para permitir un uso y comercio de criptografía más amplio, incluidos CypherTrace inc., Bitwise Asset Management y FTX Trading Ltd. Dijo que Third Point también participó en inversiones en eToro Group Ltd. y Circle, mencionó.

“Como muchas clases de activos emergentes, anticipamos una volatilidad extrema en el precio y la confianza, pero estas preocupaciones se ven eclipsadas por el increíble potencial disruptivo que ofrece esta tecnología”, dijo.

Mientras tanto, precisó que Third Point comenzó a construir su posición en RH a fines del año pasado con la creencia de que el director ejecutivo Gary Friedman era “un líder único en una generación”. Si bien la mayoría de las empresas de muebles no son conocidas por sus altos rendimientos, RH se ha enfrentado a esas tendencias mejorando la calidad y el diseño del producto, la eficiencia de la cadena de suministro, la presentación minorista y esencialmente eliminando los descuentos.

“De la misma manera que Ferrari no debe compararse con otros fabricantes de automóviles, creemos que RH no debe considerarse una empresa de muebles tradicional”, dijo.