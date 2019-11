Las plataformas en línea, incluyendo Facebook y Google de Alphabet Inc, se enfrentan a una presión creciente para que dejen de publicar anuncios políticos que contienen afirmaciones falsas o engañosas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En Estados Unidos, la Ley sobre Comunicaciones impide que las radios y televisiones rechacen o censuren los anuncios de los candidatos a cargos federales una vez que hayan aceptado la publicidad para esa contienda política, aunque esto no se aplica a los grupos de televisión por cable como la CNN, o a las redes sociales, donde los principales candidatos presidenciales están gastando millones de dólares para llegar a los votantes en el período previo a las elecciones de noviembre del 2020.

A continuación puede verse la forma en que las distintas plataformas de redes sociales han decidido manejar las afirmaciones falsas o engañosas en los anuncios políticos:

Facebook

Facebook exime a los políticos de su programa de verificación de hechos de terceros, permitiéndoles publicar anuncios con afirmaciones falsas.

Esta política https://about.fb.com/news/2019/09/elections-and-political-speech ha sido atacada por reguladores y legisladores que dicen que esto ayudaría a difundir información errónea y causar la ocultación de votantes. Críticos como la candidata presidencial demócrata Elizabeth Warren también han publicado intencionadamente anuncios falsos en Facebook para destacar el problema.

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha defendido la postura de la empresa, argumentando que no quiere sofocar el discurso político, pero también dijo que la empresa estaba considerando formas de refinar la política.

Facebook comprueba el contenido de los partidos políticos. La compañía también dice que verifica las declaraciones de los políticos de si comparten contenido previamente desacreditado y no permite que ese contenido aparezca en los anuncios.

Twitter

Twitter Inc. ha prohibido los anuncios políticos. En noviembre, dijo que esto incluirá anuncios que hagan referencia a un candidato político, partido, elecciones o leyes, entre otros límites.

La compañía también dijo que no permitirá anuncios que aboguen por un resultado específico en causas políticas o sociales.

"Creemos que el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse", dijo el presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, en un comunicado el mes pasado.

Algunos políticos elogiaron la prohibición, pero los críticos dijeron que la decisión de Twitter beneficiaría al actual presidente y perjudicaría a los candidatos menos conocidos.

Los responsables de la campaña Trump, que está gastando más que sus rivales demócratas en anuncios de Facebook y Google, calificaron la prohibición de "tonta", pero también dijeron que tendría poco efecto en la estrategia del presidente.

El gasto total en publicidad política para las elecciones legislativas del 2018 en Twitter fue de menos de US$ 3 millones, dijo Ned Segal, director financiero de Twitter.

"Twitter desde una perspectiva publicitaria no es un jugador en absoluto. Facebook y Google son los gigantes de los anuncios políticos", dijo Steve Passwaiter, vicepresidente del grupo de análisis de medios de campaña de Kantar Media.

Google

Google dijo el miércoles que limitaría el público objetivo de los anuncios electorales por edad, género y ubicación general a nivel de código postal.

El cambio significa que los anunciantes políticos ya no pueden dirigir anuncios utilizando datos como los registros de votantes públicos y afiliaciones políticas generales como la derecha, la izquierda o la independiente. Los anunciantes todavía pueden realizar una segmentación contextual, como mostrar anuncios a los usuarios que ven un determinado vídeo.

Google y su servicio de vídeo YouTube prohíben ciertos tipos de tergiversación https://support.google.com/adspolicy/answer/6020955?hl=en&ref_topic=1626336 en los anuncios, como la información errónea sobre los procedimientos de votación pública, la elegibilidad de los candidatos políticos en función de su edad o lugar de nacimiento o las afirmaciones incorrectas de que una figura pública ha fallecido.

Pero Google no prohíbe que los políticos publiquen anuncios falsos o engañosos. En octubre, cuando la campaña del ex vicepresidente Joe Biden pidió a la empresa que retirara un anuncio de la campaña Trump que, según dijo, contenía afirmaciones falsas, una portavoz de Google dijo a Reuters que no violaba las políticas del sitio.

Snap

Snap Inc. permite la publicidad política a menos que los anuncios sean engañosos, confusos o violen los términos del servicio en su aplicación de mensajes efímeros.

La compañía, que recientemente se unió a Facebook, Twitter y Google para lanzar una base de datos pública de sus anuncios políticos, define los anuncios políticos como aquellos relacionados con las elecciones, la promoción y los temas de interés.

Snap no prohíbe los anuncios de "ataque" en general, pero su política https://www.snap.com/en-US/ad-policies/political sí prohíbe los ataques relacionados con la vida personal de un candidato.

Tiktok

La aplicación de vídeo de propiedad china, muy popular entre los adolescentes estadounidenses, no permite la publicidad política.

En un artículo publicado en su blog en octubre https://newsroom.tiktok.com/en-us/understanding-our-policies-around-paid-ads, TikTok dijo que la compañía quiere asegurarse de que la plataforma continúe sintiéndose "despreocupada e irreverente".

"La naturaleza de los anuncios políticos pagados no es algo que creamos que encaje con la experiencia de la plataforma TikTok", escribió Blake Chandlee, vicepresidente de soluciones empresariales globales de TikTok.

La aplicación, propiedad del gigante tecnológico ByteDance, con sede en Pekín, ha sido examinada recientemente por unos legisladores estadounidenses preocupados por la posibilidad de que la empresa esté censurando contenidos políticamente sensibles y planteando preguntas sobre cómo almacena los datos personales.

Reddit

La red social Reddit permite anuncios relacionados con temas políticos y anuncios de candidatos políticos a nivel federal, pero no para elecciones estatales o locales.

Tampoco permite anuncios sobre temas políticos, elecciones o candidatos fuera de los Estados Unidos.

La compañía dice que todos los anuncios políticos deben cumplir con sus políticas que prohíben la "publicidad fraudulenta, errónea o engañosa" y que prohíben el "contenido que represente temas o puntos de vista políticos o culturales intolerantes o excesivamente polémicos".

Linkedin

LinkedIn, propiedad de Microsoft Corp, prohibió los anuncios políticos el año pasado. Define los anuncios políticos https://www.linkedin.com/legal/ads-policy#prohibited-content como aquellos "anuncios a favor o en contra de un candidato o una propuesta electoral en particular o que de alguna otra manera tienen la intención de influir en el resultado de unas elecciones".

El motor de búsqueda Bing, que también es propiedad de Microsoft, no permite anuncios con contenido político o electoral.

Pinterest

El sitio web para compartir fotos, Pinterest Inc., también prohibió los anuncios de campañas políticas el año pasado.

Esto incluye la publicidad de candidatos políticos, comités de acción política (PAC), legislación o asuntos políticos con la intención de influir en unas elecciones, de acuerdo con la política de publicidad de la página https://policy.pinterest.com/en/advertising-guidelines.

"Queremos crear un ambiente positivo y acogedor para nuestros 'Pinners' y los anuncios que se producen durante las campañas políticas son divisivos por naturaleza", dijo la portavoz de Pinterest, Jamie Favazza, que dijo a Reuters que la decisión también formaba parte de la estrategia de la compañía de abordar la desinformación.

Twitch

Una portavoz de Twitch dijo a Reuters que la red de juegos en línea no permite la publicidad política.

El sitio web no prohíbe estrictamente todos los temas para publicidad, pero la compañía considera que si un anuncio es ser visto como "político", es revisado, dijo la portavoz.

Twitch, que es propiedad de Amazon.com Inc, es principalmente una plataforma de videojuegos, pero también tiene canales enfocados en deportes, música y política. En los últimos meses, candidatos políticos como el presidente Donald Trump y el senador Bernie Sanders se han unido a la plataforma de cara a las elecciones del 2020.