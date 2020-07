Los smartphones se han convertido en uno de los objetos más importantes para todos. Desde su acceso a mensajería instantánea por los datos de Internet hasta aplicaciones que organizan tu día a día, las opciones de uso de un celular han ido incrementando con el pasar de los años. Sin embargo, esto también ha traído algunas consecuencias en su consumo.

Por ejemplo, la actualización de hardware en los smartphones se da cada ciertos meses, con las compañías compitiendo en lanzar, al menos, un nuevo modelo al año para que los usuarios puedan actualizarse. Ya sea por valor a la marca o por simple necesidad, la tendencia de cambiar un celular al corto tiempo de uso se hace cada vez más popular también.

En cambio, si prefieres darle el máximo provecho a tu dispositivo móvil y no cambiarlo hasta que sea absolutamente necesario, Cnet ha recopilado algunos consejos útiles para que puedas utilizar tu smartphone de la mejor manera y retrasar lo inevitable, ya que tarde o temprano tendrás que cambiar tu celular.

CONSEJOS PARA QUE TU TELÉFONO DURE MÁS TIEMPO

1. Reemplaza tu batería en lugar de tu teléfono

Reemplaza tu batería en lugar de tu teléfono (Foto: Dignited)

Uno de los problemas más comunes al momento de explicar por qué se hace un cambio de equipo, es el hecho de que la batería se haya consumido hasta tal punto que dure muy poco tiempo o incluso que la terminal sea inutilizable a menos que esté conectado constantemente.

Ya sea Android o iOS, a cualquier smartphone se le puede cambiar la batería del teléfono por una nueva. Lo mejor es llevarlo a tu mismo proveedor para evitar perder una posible garantía, pero si ya lleva mucho tiempo, puedes seguir algunos tutoriales de YouTube para hacerlo tú mismo en casa.

2. Conseguir una funda y protector de pantalla

Conseguir una funda y protector de pantalla (Foto: Heavy.com)

Más allá de considerarse un accesorio estético para nuestros celulares, las fundas o cases pueden salvarle la vida a nuestros celulares. Entre los motivos más populares para hacer un cambio de equipo, se encuentra el hecho de las caídas o golpes que sufren y dejan los circuitos internos con algún fallo irreparable.

Es inevitable dejar caer algo y uno nunca sabe cuándo va a pasar, por ello es aconsejable conseguir un case de inmediato para proteger el celular y una lámina para la pantalla táctil. Podrá no ser impenetrable, pero al menos cubrirá algún desperfecto por un descuido.

3. Mantener el celular y las aplicaciones siempre actualizado

Mantener el celular y las aplicaciones siempre actualizado (Foto: Android Police)

Para mantener su teléfono funcionando tan rápido y sin problemas como sea posible, es importante actualizar el sistema operativo y las aplicaciones de terceros a medida que se lanzan. Estas actualizaciones no tardan mucho y los beneficios pueden ser enormes: desde la corrección de errores hasta la resolución de problemas de seguridad.

Tanto Android como iOS tienen en sus terminales actualizaciones automáticas, que solo surtirán efecto cuando esté conectado a una red wi-fi. Es mejor no desactivarlas por más incómodo que parezcan ya que el sistema identificará qué es lo que necesita el celular para mantenerse al día e incrementar su efectividad.

4. Borrar aplicaciones que no se estén utilizando

Borrar aplicaciones que no se estén utilizando (Foto: Betanews)

Algunas aplicaciones de los smartphones, por más que se hayan instalado y no se hayan abierto nunca, podrían estar utilizando la capacidad del teléfono en un segundo plano. Lo primero será identificar que no esté pasando esto y luego desinstalar las apps que no se usen. Esto mejorará tanto el espacio como el rendimiento general del celular.

5. Mantener las entradas y los puertos limpios

Mantener las entradas y los puertos limpios (Foto: Knowyourmobile)

Si bien es un poco difícil darse cuanta cuándo los puertos de nuestro smartphone necesita una limpieza, lo mejor es hacerlo ocasionalmente e incluso sacarlo de su funda para hacerlo. No solo la pantalla necesita limpiarse de grasa, sino las entradas de audífonos, cargadores y los mismos parlantes pueden ser limpiados con un mondadientes o una cerilla de algodón.

6. Evita el sobrecalientamiento de tu batería

Evita el sobrecalientamiento de tu batería (Foto: uBreakiFix)

Dejar al sol un celular podría disminuir su rendimiento de maneras insospechadas. Como cualquier dispositivo, el sobrecalientamiento es un problema real que viene de agentes externos como el sol o de un uso excesivo de aplicaciones. De igual forma, si no vas a usar el dispositivo en un buen tiempo, lo mejor es quitarle la batería para luego ser utilizado cuando lo necesites.

