Los hologramas 3D son una tendencia en el rubro publicitario porque ayudan a conectar a las marcas en un formato innovador y diferenciarse del resto.

Y es que se trata de una proyección tridimensional que va un paso más allá de la fotografía y las películas convencionales; un formato atractivo que no necesita de lentes especiales para poder ser visualizado y poder disfrutar de una imagen realista y completa.

Oscar Barrena, CEO de Smart House Perú, comentó a gestion.pe que el retail, es uno de los sectores que más usa estos hologramas para poder enganchar de forma disruptiva al público potencial.

“Sin embargo, imaginémonos que en el ingreso de nuestras oficinas nuestro logo esté girando en aspecto 3D en 360 grados. Como no imaginarnos en el sector educación, que el docente esté explicando las arterias del corazón en un holograma, o en el sector salud como de forma interactiva explicar a los pacientes cuál es el problema de fondo y así el paciente pueda tomar conciencia de su salud. Si nos ponemos a imaginar la industria es muy amplia, alcanzando a colegios, universidades, clínicas, museos, restaurantes, casinos, etc”, resaltó.

¿Cuánto invierten las empresas en hologramas 3D? Barrena mencionó que actualmente se encuentran en una curva importante de crecimiento.

“Los precios en renta para activaciones de ferias o eventos pueden ir desde US$ 600 hasta US$ 2,500 y en modalidad venta, desde US$ 1,500 hasta los US$ 35,0000 (...) Como empresas nuestras expectativas son muy alentadoras, cada año, especialmente luego de la pandemia, las empresas están incrementando sus inversiones en soluciones más efectivas y de mayor impacto”, precisó el ejecutivo de Smart House Perú.

Nuevas tendencias

Smart Corp Peru señaló que este año están atendiendo un incremento de la demanda en tecnología de cines en casa, la cual se ha incrementado en 300%.

“Muchas personas han dejado de ir al cine y después de la pandemia, han buscado un refugio en casa, es por eso que están amoblando algún espacio en el hogar para convertirlo en sala de entretenimiento o cuando el proyecto residencial se encuentra en planos, los arquitectos y diseñadores ya están considerando un cine en casa, es por eso q este año en Expodeco, Smart House Peru, presentará un cine real, el espacio se llamará “Cinema Smart””, adelantó Barrena.

Expodeco 2022, la feria más grande de diseño y arquitectura, empieza este miércoles y va hasta el 11 de setiembre en el Centro de Convenciones E. Wong en La Molina.

