Después de las revelaciones sobre el posible espionaje de jefes de Estado por el programa Pegasus, expertos en ciberseguridad explicaron que los teléfonos seguros puestos a disposición de los líderes civiles y militares son reputados por su poca ergonomía y dificultad de uso.

De ahí la propensión de algunos a utilizar sus teléfonos personales, incluso para comunicaciones que teóricamente no deberían pasar por este canal.

Los programas espía “son capaces de ver todo lo que se muestra en la pantalla”, a pesar de que la seguridad de los teléfonos se ha “reforzado con el tiempo”, subraya Gérôme Billois, experto en ciberseguridad de la firma de consultoría Wavestone, en una entrevista.

El programa espía parece ser cada vez más común y los ataques cibernéticos más frecuentes, ¿es así y por qué?

“Estos medios de espionaje muy sofisticados estaban reservados a Estados con medios financieros muy importantes, que les permitían desarrollar herramientas de ataque para ser utilizadas en un marco bien definido.

Pero ahora, las empresas privadas están proporcionando estas herramientas de espionaje a varios países, lo que reduce los costos. Una suscripción a este tipo de prestación es de varios millones de dólares al año y está limitada en número de personas a espiar. Los ataques cibernéticos son cada vez más accesibles y fáciles de realizar”.

¿Ha aumentado la seguridad de los teléfonos?

“Sí, hemos reforzado la seguridad de los teléfonos con el tiempo, pero también hemos desarrollado mucho su uso. Los teléfonos que sólo llamaban y enviaban mensajes de texto eran mucho más difíciles de hackear que hoy en día, porque los actuales son minicomputadoras.

Los teléfonos muy seguros tienen usos muy limitados. Finalmente, cualquier nuevo uso en un teléfono aumenta su superficie de ataque. La seguridad ha mejorado, pero con cada nueva característica, hay una nueva superficie que proteger.

La seguridad y el uso se equilibran, pero es un equilibrio difícil y constantemente cuestionado, porque se paga a especialistas para buscar huecos en la seguridad. Las fallas más costosas detectadas en los iPhone se venden entre US$ 2 millones y US$ 3 millones, y las fallas más baratas son del orden de US$ 50,000″.

¿Los mensajes encriptados son más seguros?

“Hoy en día, los mensajes instantáneos son casi todos encriptados: iMessage en iPhone, WhatsApp o Signal. Lo que está encriptado es el canal de comunicación.

Cuando el mensaje sale del teléfono está encriptado. También lo está en las antenas del teléfono, en internet y en el teléfono de la persona que lo recibe.

No se puede escuchar más conversaciones conectando la red telefónica. Por eso se han desarrollado todos estos programas espía, pues son capaces de ver todo lo que se muestra en la pantalla. Cuando el mensaje aparece, si el programa espía está instalado, ve la pantalla”.