Apple Inc. está trabajando en un servicio de suscripción para el iPhone y otros productos de hardware. Esta medida podría hacer que la propiedad del dispositivo sea similar a pagar una tarifa mensual por la aplicación, según personas con conocimiento del tema.

El servicio sería el mayor paso de Apple hasta el momento en ventas recurrentes automáticas, lo que permitiría a los usuarios suscribirse a hardware por primera vez, en lugar de solo servicios digitales. Pero el proyecto aún está en desarrollo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas.

Las acciones de Apple subieron a un máximo de sesión después de que Bloomberg informara sobre la noticia.

Estas suscripciones de hardware, similares a un programa de leasing, sería un cambio de estrategia importante para una empresa que generalmente ha vendido dispositivos al costo total, a veces a plazos o con subsidios de operadores. Podría ayudar a Apple a generar más ingresos y facilitar que los consumidores gasten miles de dólares en nuevos dispositivos.

El iPhone ya es la mayor fuente de ventas de Apple. El año pasado, generó casi US$ 192,000 millones, más de la mitad de los ingresos de la compañía.

Una portavoz de Apple declinó comentar sobre los planes de la compañía.

La idea es hacer el proceso de compra de un iPhone o iPad a la par con el pago del almacenamiento de iCloud o una suscripción de Apple Music cada mes. Apple planea permitir que los clientes se suscriban al hardware con la misma identificación de Apple y la misma cuenta de App Store que usan para comprar aplicaciones y suscribirse a servicios actualmente.

La iniciativa se diferenciaría de un programa a cuotas en el que el cargo mensual no sería el precio del dispositivo dividido en 12 o 24 meses. Más bien, sería una tarifa mensual aún por determinar que depende del dispositivo que elija el usuario.

La compañía ha discutido permitir que los usuarios del programa cambien sus dispositivos por nuevos modelos cuando salga nuevo hardware. Históricamente, lanza nuevas versiones de sus principales dispositivos, incluidos iPhone, iPad y Apple Watch, una vez al año.

Apple ha estado trabajando en el programa de suscripción durante varios meses, pero el proyecto quedó en segundo plano recientemente para dar prioridad al servicio de “compre ahora, pague después”.

No obstante, todavía se proyecta el lanzamiento del servicio de suscripción para fines del 2022, pero podría retrasarse hasta el 2023 o terminar siendo cancelado, dijeron las personas.

El fabricante de iPhone no sería la primera empresa en impulsar las suscripciones de hardware. Hace poco, Peloton Interactive Inc. comenzó a probar un servicio de suscripción que permite a los consumidores arrendar bicicletas y contenido de fitness por entre US$ 60 y US$ 100 al mes. Google también ha intentado un enfoque similar con sus computadores portátiles Chromebook, dirigidos a clientes corporativos.

Y Apple ha ofrecido varios programas a plazos en el pasado para dividir el costo de los dispositivos, aunque no con un modelo de suscripción.

El nuevo enfoque podría hacer que los servicios existentes sean menos atractivos. Un programa de suscripción vinculado a una cuenta de Apple probablemente sería más sencillo de administrar que un programa de operador o incluso los planes de pago a plazos para la Apple Card.