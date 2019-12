A medida que las protestas sacuden los negocios de Hong Kong, organizaciones desde Alibaba Group Holding Ltd. hasta las universidades se adaptan a la digitalización, al cambiarse a la aplicación de videoconferencia Zoom para realizar sesiones informativas para inversionistas en línea y conferencias virtuales.

Zoom Video Communications Inc. se une a una serie de servicios de internet que han despegado desde que comenzaron los disturbios durante el verano, desde el servicio de mensajería móvil Telegram hasta aplicaciones para trabajar desde casa.

En un centro financiero que prospera a través de negociaciones cara a cara y almuerzos comerciales, Zoom ayuda a llenar un vacío generado por las interrupciones del transporte y las preocupaciones sobre la integridad personal.

La comunidad empresarial de Hong Kong se apoya en las características de la aplicación, que incluyen funciones para compartir diapositivas y permite hasta 1,000 interlocutores para realizar llamadas transfronterizas y comunicarse con China continental, donde están prohibidas las alternativas de WhatsApp, Telegram y Google .

Existe una versión local de Zoom que es compatible, por lo que las descargas de la aplicación en Hong Kong se dispararon un 460% en noviembre, luego de que una escalada en la violencia por las protestas desencadenara un aumento en setiembre, según la firma de investigación Sensor Tower.

“A medida que las escuelas continúan cerradas, hemos tenido que realizar nuestras conferencias en línea para minimizar la interrupción”, dijo Cheung Siu Wai, profesor de la Universidad Bautista de Hong Kong. Skype ha sido otra opción, agregó.

Ahora valoradas en US$ 19,000 millones, las acciones de Zoom casi se han duplicado desde que comenzaron a cotizar en Nasdaq este año. No está clara la manera en que el aumento en las descargas puede traducirse en un repunte de ingresos para Zoom, fundada por el emigrante chino Eric Yuan, quien ahora reside en California.

La compañía tiene varios niveles de precios y recientemente incorporó a HSBC a una lista de clientes de pago que incluye a Uber Technologies Inc. y Zendesk Inc., apuntalando el 85% del crecimiento en ingresos a US$ 167 millones en el trimestre de octubre.

Representantes de la empresa, respaldada por inversionistas como Salesforce.com Inc., Tiger Global y Qualcomm Inc., declinaron comentar sobre la manera en que las protestas de Hong Kong han afectado su negocio.