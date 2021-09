Hace una década, el entonces trabajador de Google. Steven Yang, dejó California por el centro tecnológico chino de Shenzhen para fundar Anker Innovations Technology Co Ltd. con menos de un US$ 1 millón de capital inicial. Desde entonces, ha recurrido a una estrategia pionera de extracción de reseñas de productos en Amazon para producir algunos de los accesorios telefónicos más omnipresentes del mundo.

Estudiando los miles de comentarios y quejas sobre productos electrónicos que se publican a diario en la plataforma de comercio electrónico, Yang se dio cuenta de que podía aplicar ingeniería inversa a artículos como bancos de energía y cargadores de teléfonos inteligentes para solucionar las molestias de los usuarios, empezando por los cargadores portátiles que se recalentaban y eran demasiado pesados.

Anker vende ahora US$ 1,500 millones al año en accesorios para smartphones y otros productos de electrónica de consumo. Su marca PowerCore ha sido el banco de energía más vendido de Amazon en los últimos tres años, según la consultora de datos Marketplace Pulse, con sede en Nueva York, y sus productos están disponibles en Apple Inc. y Target Corp.

Para seguir creciendo, Yang quiere alejarse de la estrategia de búsqueda de reseñas que construyó Anker, dijo a Bloomberg News en una entrevista, para desarrollar nuevos productos más sofisticados y hacer que la línea principal sea más rápida y ligera.

La empresa quiere seguir el modelo de Sony Group Corp., dijo Yang, que también es director ejecutivo de Anker, citando las “innumerables innovaciones” de la empresa japonesa a lo largo de 50 años, desde el reproductor de discos Walkman hasta los televisores Trinitron, que supusieron un avance en los aparatos de color.

Anker también ha redoblado sus esfuerzos para hacer más competitiva su línea principal de cargadores. La categoría aportó solo el 44% de los ingresos totales en el primer semestre del año, frente a más del 70% en 2017. En mayo, anunció una línea de cargadores más pequeños y rápidos capaces de alimentar dispositivos desde una Nintendo Switch hasta un Macbook Air.

Impulsada en parte por una demanda de dispositivos personales impulsada por la pandemia, Anker registró un crecimiento de las ventas del 41% en 2020, el mayor desde 2017. Las acciones de la compañía han subido alrededor del 65% desde su debut en Shenzhen el pasado agosto, y Yang es su mayor accionista, con una participación del 44%.

“Es poco probable que Anker entre en una categoría enorme, como los teléfonos móviles, donde ya hay jugadores bien establecidos. Estamos explorando las categorías más pequeñas o menos desarrolladas de la electrónica de consumo”, dijo Yang. “Queremos ser un verdadero innovador en lugar de limitarnos a mejorar ligeramente las cosas”, explicó.

El giro de Anker hacia los dispositivos y productos, y no solo hacia los accesorios, se produce en un momento en el que se prevé que el mercado mundial de la electrónica de consumo crezca un 6% hasta alcanzar los US$ 840,000 millones este año, según datos de Euromonitor International.

En medio de un campo abarrotado, Yang dijo que Anker se apoyará en la ventaja de estar cerca del vasto sector de fabricación de productos electrónicos de Shenzhen y de la cadena de suministro, algo que también ha ayudado a gigantes chinos como Xiaomi Corp. y Huawei Technologies Co. a crecer rápidamente.

“Si tienes una buena idea en China y hablas directamente con las fábricas cercanas, el producto no tarda en hacerse realidad”, dijo. “Un joven estadounidense puede tener una idea similar, pero las fábricas están demasiado lejos”.

Los negocios de Anker que no son cargadores incluyen Eufy, para electrodomésticos inteligentes y seguridad; Nebula, su brazo de proyectores, y Soundcore, que fabrica auriculares. Yang dijo que las marcas se han centrado en productos más innovadores en los últimos dos años que en el pasado, como timbres de alta resolución que permiten a la gente vigilar sus entradas desde los teléfonos móviles, una aspiradora controlada por una aplicación y una cámara de seguridad inalámbrica alimentada por energía solar.

Las exportaciones minoristas en línea de China se han hecho más populares entre los compradores extranjeros en los últimos cinco años. El año pasado, el comercio electrónico transfronterizo aumentó un 40% gracias a la pandemia, en comparación con el crecimiento global de las exportaciones chinas, que fue del 4%.

Después de una década centrada principalmente en los clientes occidentales, Yang también quiere ahora aprovechar el creciente grupo de consumidores de China. El objetivo de la empresa es que una quinta parte de los ingresos proceda del mercado nacional dentro de tres años, frente al 3,3% del primer semestre de 2021.

Supercargado

Aun así, las ambiciones de Anker se enfrentan a vientos en contra, como el espacio de bienes de consumo ferozmente competitivo en China y las crecientes tensiones entre Pekín y Occidente, que afectan cada vez más a las empresas que hacen negocios en ambos lugares. Amazon, de la que la empresa depende en menos del 30% de sus ventas totales, también está sacudiendo sus operaciones y tomando medidas enérgicas contra los vendedores chinos por infracciones como la manipulación de las reseñas de los clientes. Anker no se ha visto afectada y Yang ha dicho que apoya los esfuerzos de Amazon para eliminar a los malos actores de su plataforma.

Sin embargo, el campo de juego es más impredecible y complejo ahora que cuando Yang empezó hace una década.

La vuelta a casa de Anker cierra el círculo para Yang, que procede de Changsha, una ciudad del interior de unos ocho millones de habitantes donde Mao Zedong fue a la universidad. Estudió informática en la Universidad de Pekín antes de matricularse en la Universidad de Texas en Austin, y más tarde pasó cinco años como ingeniero de software de Google.

Mientras trabajaba en el buscador, Yang construyó un sistema automatizado para su entonces novia, ahora su esposa, que vendía accesorios femeninos y otros productos en Amazon como negocio secundario. El sistema se encargaba del inventario, la logística, la entrega y el seguimiento de las ventas, y empezó a atender 300 pedidos al día.

Percibiendo la oportunidad, se trasladó a Shenzhen y puso en marcha Anker combinando sus ganancias de Google y un depósito de su madre.

Yang cree que la fórmula actual de Anker puede hacer que la empresa siga creciendo. “Invertir en innovación y evitar la guerra de precios”, dijo.