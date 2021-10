Hay móviles que tienen la herramienta que le permiten dividir la pantalla del equipo y acceder a dos aplicaciones al mismo tiempo, esto sin tener que cerrar ninguna.

Sin embargo, si por ejemplo quiere ver las fotos o videos almacenadas en su galería mientras escuchas música en YouTube o está haciendo cualquier otra actividad, no es necesario dividir la pantalla, ya que existe un sencillo truco para visualizarlas en una ventana flotante. Aquí le explicamos cómo hacerlo.

Se trata de un aplicativo denominado Anything to PIP, el cual puede descargar totalmente gratis desde la Google Play Store en su smartphone con sistema operativo Android, pues como su propio nombre lo dice Picture in picture (PIP) o imagen dentro de imagen en español, le ofrece la posibilidad de ver el contenido de la galería móvil en una ventana flotante.

Cómo ver fotos y videos de la galería en segundo plano

Primero instale Anything to PIP desde la Google Play Store.

desde la Google Play Store. Luego, abra la app y presione donde dice ‘Pick image or video’, se abrirán las fotos y videos que tiene en su galería o en Google Drive.

Elija el archivo que quiera, se abrirá y después tiene que presionar sobre el ícono de la ventana flotante que se ubica en el extremo inferior derecho.

Automáticamente podrá ver la foto o video en miniatura (lo mismo ocurre con los videos), incluso le permitirá desplazarla por la pantalla.

Además, el archivo no desaparecerá así abra otras aplicaciones.

Los pasos para abrir una foto o video en segundo plano (Foto: Mag)

Debido a que es una aplicación recientemente creada, como ha podido observar por el momento carece de complicaciones y es bastante sencilla de utilizar. También cuenta con una versión premium por 0,99 euros a través de in-app, que tiene como exclusividad el salto de ventana de previsualización, ¿Se animaría a probarla?