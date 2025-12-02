La Universidad Científica del Sur sigue fortaleciendo su propuesta académica. Fiel a su compromiso con la excelencia, la investigación y la formación integral, la institución continúa impulsando su plan maestro de expansión y modernización de su infraestructura con la ampliación del Campus Aramburú, en Surquillo.

Con esta ambiciosa iniciativa, la universidad responde estratégicamente a la creciente demanda educativa de distritos como San Isidro, Miraflores y San Borja. Además, apunta a transformar la experiencia formativa de su comunidad universitaria con la creación de espacios modernos, innovadores y sostenibles, que enriquezcan el aprendizaje y garanticen el bienestar estudiantil.

El nuevo Campus Aramburú, que demanda una inversión estimada de S/ 138 millones, reunirá espacios académicos, culturales, deportivos y comerciales. El proyecto fortalecerá la integración con la ciudad mediante una plaza y un mall universitario. Su desarrollo se ejecutará por fases, con la meta de alcanzar el 50% de avance en 2026 y concluir en 2029.

A la vanguardia

En Aramburú se levanta una nueva torre académica de 23,532 m², que fortalecerá los ambientes de docencia e investigación en el eje central de Lima. Tendrá laboratorios equipados con tecnología de última generación, lo que permitirá desarrollar aprendizaje práctico, investigación y formación alineada a los más altos estándares educativos.

Esta nueva infraestructura busca acompañar el crecimiento académico y garantizar ambientes modernos que preparen a los estudiantes para las exigencias de la vida laboral. Además, se proyecta como un entorno saludable, inclusivo e inspirador para la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Este ambicioso plan refleja el compromiso institucional con el fortalecimiento de la infraestructura educativa y se estima que beneficiará directamente a más de 5,000 estudiantes para el año 2030.

Cabe destacar que la ampliación del nuevo Campus Aramburú contempla un diseño modular y sustentable, que está pensado para adaptarse al crecimiento progresivo de la institución educativa. Contará con espacios mixtos con aulas híbridas, laboratorios, espacios de creación, bibliotecas interiores y exteriores, auditorios y zonas deportivas.

Asimismo, potenciarán el bienestar y la experiencia de los estudiantes y usuarios en general. Por ello, el diseño plantea espacios de integración al aire libre, jardines interiores, muros y azoteas verdes, plazas con vegetación nativa y ciclovías.

Una apuesta por la sostenibilidad

Este nuevo hito de la Universidad Científica del Sur también reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible de Lima. La institución, reconocida como la universidad más sostenible del país por sus prácticas ambientales y gestión responsable del agua, la energía y los residuos, incorporará en el proyecto una planta de tratamiento de aguas grises y buscará la certificación LEED Silver, alineando así su infraestructura con estándares internacionales de sostenibilidad.

Este esfuerzo no solo fortalecerá la propuesta académica de la universidad, también representa una contribución al desarrollo y calidad de la educación superior en el país, al apostar por infraestructura, experiencia formativa y servicios alineados a los más altos estándares, en un escenario donde la innovación y la demanda de una comunidad universitaria en crecimiento son cada vez mayores.

¿Quieres saber cómo se está construyendo el futuro de la educación? Conoce el Campus Aramburú y vive la experiencia Científica del Sur.

Reportaje publicitario