La investigación científica se ha convertido en uno de los principales indicadores de calidad y prestigio en la educación superior a nivel global. En un entorno donde la generación de conocimiento y la producción académica marcan la diferencia entre instituciones, los rankings internacionales se consolidan como referentes que permiten medir el impacto y la proyección de las universidades en el escenario mundial.

En ese contexto, el Ranking SCImago 2026 volvió a destacar a la Universidad César Vallejo (UCV), ubicándola en el tercer lugar entre las mejores universidades privadas del Perú. Este resultado refleja una trayectoria de crecimiento sostenido en investigación y una estrategia institucional orientada a fortalecer la producción científica y su presencia en espacios académicos de alto impacto, tanto a nivel nacional como internacional.

Impulso a la investigación y producción científica

Ubicarse en el Top 3 es consecuencia de una planificación académica sostenida y de una apuesta clara por la mejora continua. En los últimos años, la UCV ha incrementado de manera notable su presencia en publicaciones indexadas y en espacios de investigación reconocidos internacionalmente.

El Dr. Marvin Moreno, vicerrector de Investigación de la casa de estudios, explicó que este avance responde a un trabajo constante. “Siempre apostamos a seguir creciendo. Nuestro resultado en estos rankings no se da de la noche a la mañana, es producto de un trabajo planificado y de seguir brindando un servicio educativo de calidad”, expresó.

Asimismo, destacó que “la UCV brinda una enseñanza basada en la calidad académica y, sobre todo, en la investigación y producción intelectual que genera un impacto en la sociedad”. Estas palabras resumen el compromiso institucional con una educación que no solo forma profesionales, sino que también aporta conocimiento relevante para el país.

Entre 2020 y 2025, la universidad registró 3772 publicaciones en Scopus, evidenciando su capacidad para generar investigación en revistas científicas de prestigio internacional y fortalecer su reputación académica.

Proyección internacional y más oportunidades

El reconocimiento también fue destacado por el Dr. Félix de Moya, investigador y CEO de SCImago Lab, quien resaltó el avance de la investigación universitaria en el Perú. “La universidad que más ha crecido en investigación en los últimos años en el Perú ha sido la Universidad César Vallejo. Aparecer en un ranking significa que exista una referencia de carácter internacional relativa a la reputación que tiene la institución y una de las primeras privadas es la UCV”, añadió.

El crecimiento sostenido de esta universidad se ha visto reflejado también en otros reconocimientos nacionales e internacionales: Top 3 en el ranking de patentes otorgadas por Indecopi, Top 3 en el Ranking de Universidades de América Latina 2026 de Times Higher Education (THE), y Top 7 en el Ranking de Universidades Privadas elaborado por Sunedu, entre otros.

Formar parte de una institución ubicada entre las primeras del país en investigación implica desarrollarse en un entorno donde la producción científica, la innovación y el pensamiento crítico son parte activa de la experiencia universitaria. Este contexto no solo fortalece la formación académica, sino que amplía las oportunidades de inserción y proyección profesional.

El posicionamiento alcanzado en el Ranking SCImago 2026 reafirma la apuesta de la Universidad César Vallejo por consolidar una comunidad académica con impacto en el país y en el ámbito internacional.

