Detrás del fenómeno y su visibilidad hay una profesión exigente, con funciones claras y riesgos reales. A continuación, haremos un repaso sobre la formación de un trader y el entrenamiento a través de una prop firm, condiciones necesarias para llegar a dominar los mercados.

Trader por cuenta propia vs. market maker: ¿Cuál es la diferencia?

Dentro del ecosistema del trading existen perfiles muy distintos. Para empezar, el trader por cuenta propia utiliza capital propio o de una empresa, con el objetivo de generar beneficios directos.

No gestiona dinero de terceros ni asesora clientes, sino que sus resultados dependen exclusivamente de sus decisiones. Dentro de esta categoría conviven distintos estilos, como el que opera intradía o los scalpers, que buscan ganancias mínimas en operaciones de segundos. También existen los traders a largo plazo, que no cierran posiciones por semanas.

La figura del trader por cuenta propia es fácil de distinguir de la del market maker, ya que este último es un empleado de una entidad financiera (banco, bróker o firma especializada) cuya función no es especular, sino garantizar la liquidez del mercado.

Lo hace ofreciendo de forma constante precios de compra (bid) y venta (ask) de activos. Su rol es estructural: sin market makers, muchos mercados simplemente no funcionarían con fluidez. Opera dentro de unas reglas establecidas por la institución y no actúa siguiendo sus propios lineamientos.

Miedo, codicia y estudios previos de un inversor

No existe un único camino académico para convertirse en trader profesional, aunque podría trazarse una línea en torno a las formaciones con base en finanzas, economía o matemáticas. De la misma forma, los traders orientados al trading algorítmico se benefician además de conocimientos de programación y análisis de datos.

Sin embargo, más allá de la formación técnica, hay una dimensión que los libros de texto suelen subestimar: la psicología del inversor. El miedo y la codicia son los dos grandes enemigos del trader con poca experiencia.

La mayoría de las pérdidas en etapas tempranas no vienen de errores de análisis, sino de decisiones tomadas bajo presión emocional: cerrar demasiado pronto una posición ganadora, aguantar demasiado una perdedora, o duplicar una apuesta cuando el mercado va en contra.

Tomar decisiones racionales en condiciones de incertidumbre y con dinero real en juego es un entrenamiento en sí mismo. Y es precisamente por eso que la formación teórica debe ir acompañada de práctica progresiva.

Modos demo y prop trading: el entrenamiento para llegar más lejos

Las cuentas demo permiten practicar en condiciones de mercado reales sin arriesgar capital propio. Son el punto de partida recomendable para cualquier trader que empieza: permiten probar estrategias, cometer errores y aprender sin consecuencias económicas.

Un paso más allá está el prop trading o trading por cuenta de la empresa. En este modelo, una firma proporciona capital al trader a cambio del cumplimiento de una serie de requisitos o resultados.

El trader no arriesga su propio dinero, pero debe superar procesos de evaluación (conocidos como challenges) que miden su disciplina, su gestión del riesgo y su consistencia. Es un entrenamiento con consecuencias reales, a medio camino entre la simulación y la operativa profesional.

¿Técnicas avanzadas o lazy portfolio? El dilema del trader por cuenta propia

Una vez superada la fase de formación, el trader se enfrenta a una decisión estratégica fundamental: elegir un estilo de operativa y mantenerlo con coherencia.

En el extremo más activo está el trading con técnicas avanzadas: análisis técnico detallado, uso de derivados, estrategias de cobertura, trading algorítmico. Este enfoque exige dedicación constante, actualización permanente y una tolerancia alta a la volatilidad.

El trading algorítmico, en particular, ha crecido con la irrupción de la inteligencia artificial, pero conviene no mitificarlo, ya que estos modelos predictivos matemáticos requieren supervisión continua y ajustes permanentes. Si no están bien configurados, las pérdidas pueden ser cuantiosas.

En el extremo opuesto está el lazy portfolio o cartera perezosa: una cartera construida con pocos instrumentos, normalmente fondos indexados o ETF, pensada para mantenerse durante años con ajustes mínimos. El inversor no elige acciones concretas ni intenta anticipar el mercado; en cambio, obtiene exposición amplia a través de fondos que replican el comportamiento de los índices.

En la práctica, un lazy portfolio puede consistir en una distribución como el 60% en renta variable global y el 40% en renta fija. Esta combinación clásica busca equilibrio entre crecimiento y estabilidad, aunque no hay una fórmula universal.

Lo esencial es que la cartera sea coherente con los objetivos personales y el perfil de riesgo de cada inversor. Eso sí, la aparente sencillez del lazy portfolio no equivale a ausencia de riesgo, sobre todo en años como el 2026, de altas tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados.