“Obtener este grado académico me abrió un mundo de nuevas oportunidades. En el ámbito laboral, me permitió competir por un puesto senior para una de las startups más importantes de América Latina. En lo académico, me dio la posibilidad de iniciar una especialización en Gestión de Marketing y, en el corto plazo, planeo realizar un MBA que complemente mi formación profesional”.

Bryan Román, Bachiller en Publicidad y Marketing Digital