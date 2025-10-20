La Sociedad Peruana de Marketing (SPM) cumple 25 años y los celebrará en esta edición del Top Marketing Program 2026 (TMP 2026).
La Sociedad Peruana de Marketing (SPM) cumple 25 años y los celebrará en esta edición del Top Marketing Program 2026 (TMP 2026).
Únete a nuestro canal
Content LAB
mailContent LAB

En un contexto preelectoral y ante una acelerada transformación tecnológica, las marcas peruanas enfrentan la necesidad de optimizar recursos sin perder impacto. Para , gerente general de APOYO Comunicación y referente del , la inteligencia artificial se ha convertido en un aliado clave. “La IA está cambiando la manera de hacer : permite analizar, medir y mejorar procesos con precisión, pero también exige repensar la relación con los consumidores”, sostiene.

El TMP2026 —organizado por la — abordará el papel de la tecnología como eje transversal en la gestión moderna. Expertos de compañías globales como Google compartirán cómo la innovación está transformando la planificación y ejecución de estrategias comerciales.

Las marcas no pueden detenerse; la tecnología les permite medir y optimizar sus esfuerzos para conectar mejor con sus audiencias. Milagros Avendaño, gerente general de APOYO Comunicación

CASOS REGIONALES

Uno de los ejes más importantes del congreso será el análisis de casos reales de empresas originarias de Arequipa y Trujillo que han logrado un crecimiento sostenido e internacionalización. “Queremos demostrar que la aplicación del conocimiento genera resultados tangibles. Hay marcas regionales que hoy exportan y son referentes de innovación”, comenta Avendaño.

Estos ejemplos servirán además como guía práctica para los asistentes: “El TMP2026, como las ediciones anteriores, te da las herramientas para poder hacer un planeamiento, tu estrategia de marketing para el próximo año. Y es algo que no ha cambiado y tampoco queremos que cambie”, añade la especialista, resaltando la utilidad directa de los aprendizajes para empresas de cualquier tamaño.

NUEVOS CANALES, NUEVAS MÉTRICAS

El fenómeno streamer y la fragmentación de audiencias también formarán parte de la agenda. “La multiplicación de plataformas obliga a desarrollar estrategias más segmentadas y a gestionar la comunicación con criterios de credibilidad y transparencia”, advierte Avendaño. La inteligencia artificial amplía las posibilidades, pero también los desafíos éticos y reputacionales.


25 AÑOS DE LIDERAZGO

Con 25 años de trayectoria, la SPM reafirma su compromiso con la profesionalización del marketing en el país. Hoy cuenta con más de 600 asociados y presencia en regiones como Trujillo y Huancayo, además de una reciente alianza con la American Marketing Association, que fortalece su proyección internacional.

El TMP2026 no es solo un evento inspirador. Es una guía metodológica para planificar mejor, integrar la tecnología y construir marcas que generen valor económico y social”, concluye Avendaño.

Encuentra los detalles sobre los ponentes, los temas centrales y las reflexiones que marcarán esta edición en el especial digital del TMP 2026, disponible en .

Publirreportaje

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.