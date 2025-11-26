Sabes que quieres hacer crecer tu dinero, pero tampoco quieres ponerlo todo en juego. Quizás recién estás dando tus primeros pasos en el mundo de las inversiones, o simplemente prefieres avanzar con precaución. Y eso está perfecto. Invertir no tiene por qué sentirse como una apuesta ni ser exclusivo para quienes tienen grandes capitales.

Muchas veces, lo más inteligente es comenzar con poco. Porque incluso una inversión pequeña, bien elegida, puede acercarte a esas metas importantes: pagar la educación de tus hijos, armar un fondo de emergencia o incluso dar el primer paso hacia tu propio negocio.

En ese camino, el factoring se vuelve una alternativa ideal si buscas buena rentabilidad sin necesidad de invertir mucho. Al invertir tu dinero en facturas por cobrar, no solo generas ganancias de manera pasiva, sino que también apoyas a pequeñas empresas a seguir creciendo. Y lo mejor de todo: puedes empezar con montos accesibles, sin poner en riesgo tus ahorros.

¿En qué consiste la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con la finalidad de obtener el dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. El adelanto de dinero que reciben proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

En otras palabras, la inversión en factoring consiste en financiar facturas por cobrar emitidas a grandes empresas con el fin de generar un adelanto de liquidez para las mypes. Cuando las facturas son pagadas, recuperas tu inversión más una ganancia: así ayudas a las mypes financieramente mientras ganas dinero en el proceso.

¿Quién es el encargado de pagarle al inversionista? El cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más la ganancia respectiva. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos.

¿Dónde invertir en factoring?

Una de las mejores alternativas para invertir es Prestamype , la fintech peruana más grande del país y reconocida por Forbes como una de las 100 mejores startups del Perú. Su solidez se sustenta en años de experiencia, crecimiento sostenido y un historial transparente de resultados.

Prestamype ofrece opciones de inversión altamente competitivas, como factoring y préstamos con garantía hipotecaria, productos diseñados para generar rentabilidad de forma segura y accesible. Hoy cuenta con más de 8,000 inversionistas activos, quienes han invertido más de S/ 1,600 millones y obtenido ganancias superiores a S/ 210 millones.

Este crecimiento ha sido posible gracias a alianzas estratégicas con inversionistas de gran reputación, como AVP, Salkantay VC y el respaldo del BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, Prestamype marcó un hito al convertirse en la primera Fintech peruana en cerrar una ronda Pre-Serie A de US$ 5 millones, liderada por los fondos internacionales Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit.

Beneficios de invertir en factoring de Prestamype

Algunos de los beneficios de invertir en factoring de Prestamype son:

Poco capital de inversión : se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

: se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva : invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días.

: los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van de los 15 hasta 180 días. Diversificación : podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

: podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros. Riesgo: este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Adicionalmente, Prestamype realiza una evaluación de los estados financieros de las empresas pagadoras.

¿Listo para empezar a hacer crecer tu dinero y acercarte a tus metas? Simula tu adelanto de facturas en minutos desde la web de Prestamype AQUÍ .

Regístrate y multiplica tu dinero

En Prestamype puedes simular tu inversión en menos de un minuto y ver al instante cuánto podrías ganar. Luego, el proceso para registrarse es igual de sencillo:

Registro: Regístrate y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en la plataforma las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!