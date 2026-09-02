Las empresas enfrentan un escenario de ciberseguridad cada vez más complejo. De acuerdo con el informe Global Future of Cyber de Deloitte, el 78% de las organizaciones sufrió al menos una brecha de ciberseguridad durante el 2025. Mientras tanto, las amenazas digitales siguen evolucionando: el Informe Global de Fortinet sobre Amenazas de 2026 revela un aumento de 389% en las víctimas de ransomware en comparación con el año pasado, con los sectores de manufactura, servicios financieros y comercio entre los más afectados.

Fernando Lobo, VP de Tecnologías Avanzadas y OT de Fortinet para América Latina y Caribe, explica que los ciberdelincuentes están aprovechando la dispersión de usuarios remotos, dispositivos y aplicaciones con el apoyo de la inteligencia artificial para llevar a cabo los ataques de ransomware. Por esa razón, es clave validar la identidad de los usuarios y las condiciones de acceso para mantener una protección consistente.

Y es que hoy las personas acceden a los datos y sistemas corporativos desde distintos lugares y equipos, lo que abre nuevos riesgos, como el acceso no autorizado a aplicaciones corporativas mediante el robo de credenciales a través de smishing, phishing y ataques de ingeniería social. “La seguridad ya no puede guiarse únicamente por el criterio de estar dentro o fuera de la empresa. Las organizaciones deben adaptar y adoptar estrategias basadas en identidad, acceso de privilegio mínimo, visibilidad continua y protección consistente, mediante un perfil de seguridad que siga al elemento que ingresa a los datos corporativos”, señala Fernando Lobo.

UN NUEVO PERÍMETRO

Proteger una red interna ya no es suficiente: la seguridad debe acompañar a los usuarios, dispositivos y aplicaciones donde estén. En este contexto, SASE (Secure Access Service Edge) Unificado —una solución de Fortinet— es un modelo que integra networking de seguridad en una arquitectura unificada basada en la nube. En otras palabras, permite que los usuarios puedan acceder a aplicaciones, datos, internet y servicios cloud con un nivel de protección consistente, independientemente de dónde se encuentren o desde qué dispositivo se conecten.

SASE ofrece una misma experiencia de usuario, una postura de seguridad uniforme, menor complejidad tecnológica para las áreas de TI y la consolidación de datos de seguridad en un único Data Lake para optimizar la operación y reducir los costos.

Más que un producto, SASE Unificado es un enfoque que reúne distintas capacidades de seguridad y conectividad bajo una misma arquitectura. Entre ellas, SD-WAN, Zero Trust Network Access (ZTNA), Secure Web Gateway, servicios de firewall, CASB, DLP e Isolation. Esta integración permite gestionar las políticas de seguridad desde un único punto.

IA CON REGLAS CLARAS

El avance de la inteligencia artificial está introduciendo retos de seguridad. Según el Global Cybersecurity Outlook 2026 del World Economic Forum, el 87% de las organizaciones considera que las vulnerabilidades asociadas con la IA fueron el riesgo de ciberseguridad de mayor crecimiento durante el 2025. En respuesta a este desafío, SASE proporciona visibilidad y control sobre el uso de las aplicaciones: identifica qué herramientas de IA están utilizando los usuarios, bloquea las que no estén autorizadas y habilita las oficiales de acuerdo al perfil del usuario y nivel de riesgo. Asimismo, ayuda a evitar la transferencia de información confidencial entre aplicaciones o sistemas de IA mediante protocolos como MCP.

“SASE también permite cumplir con los requisitos regulatorios y de protección de datos mediante capacidades integradas como CASB, DLP y ZTNA. Estas pueden habilitarse para promover un uso responsable de la IA, sin perder el control de la información valiosa”, destaca Fernando Lobo.

SEGURIDAD PARA SECTORES CRÍTICOS

Ahora bien, la propuesta de SASE cobra valor especialmente en sectores como la banca, la salud y el gobierno. La razón: estos sectores manejan grandes volúmenes de información sensible y están sujetos a requisitos regulatorios, mientras avanzan en procesos de digitalización y adoptan modelos de acceso remoto.

En suma, la arquitectura SASE fortalece la postura de seguridad y simplifica la gestión de los entornos digitales, incluso frente a requisitos regulatorios cada vez más exigentes. Por esa razón, es un componente estratégico para las organizaciones que buscan avanzar en su transformación digital, priorizando la seguridad, el control y la protección de sus datos. Conoce más sobre SASE Unificado en www.fortinet.com/lat/solutions/unified-sase.

Reportaje publicitario