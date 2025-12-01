En un entorno empresarial que no deja de moverse, Renato Díaz Costa, CEO de Redbay, ha construido su trayectoria sobre una idea que lo guía desde el inicio: tomar decisiones acertadas, oportunas y con responsabilidad. Su nombre está ligado a proyectos que han marcado presencia en Lima y a una manera de hacer empresa que apuesta por la innovación, la diversificación y una lectura fina del mercado.

En esta conversación con Gestión, el ejecutivo comparte los retos que hoy enfrentan los emprendedores, el valor de incorporar tecnología de alto impacto, la expansión de sus nuevos proyectos y el papel que Redbay ha tenido en su vida profesional.

¿Cuál crees que ha sido el mayor desafío que enfrenta un empresario?

Uno de los más importantes es la toma asertiva de decisiones. Apostar por una idea de negocio rentable que, a su vez, genere empleabilidad, es un deber que se debe asumir con responsabilidad y disciplina. Asimismo, es clave estar a la vanguardia y atento a cualquier novedad tecnológica, para aplicarla en los diferentes negocios y reducir costos.

¿Por qué el proyecto que lideras en el óvalo Gutiérrez es tan significativo?

En el Óvalo Gutiérrez instalamos una de las pantallas digitales más grandes del Perú y de las más innovadoras de Sudamérica. Tenemos alianzas estratégicas con empresas de primer nivel en tecnología que nos permiten ser pioneros en contenidos de alta definición y ser los únicos en el país en brindar este servicio.

Este tipo de pantallas tienen mucho potencial por lo novedosas, innovadoras y tecnológicas que son, por ello estamos buscando expandirnos en este rubro con nuevos espacios y aliados estratégicos.

¿Cuál es tu proyección como empresario e inversionista en los próximos años?

Estoy enfocado en un nuevo rubro como lo es atracciones y entretenimiento. Por ello, he asistido a ferias internacionales en Europa y Estados Unidos para traer nuevas atracciones. Estoy en pleno proceso de estudiar el segmento junto a profesionales especializados.

Después de todo lo logrado, ¿existe algún miedo profesional y cómo lo enfrentas?

En la actual coyuntura que vivimos, siempre existe un riesgo político que muchas veces se convierte en una barrera para el empresario, generando incertidumbre a nivel de inversión y expansión. Enfrento este panorama, diversificando el capital y los riesgos en distintos rubros, de los cuales Redbay es el más emblemático y al que más cariño le tengo.

¿Por qué Redbay es tan importante para ti?

Redbay es sinónimo de pasión, trabajo constante y compromiso. A inicios de mi vida profesional fui adquiriendo suelos con una visión clara de desarrollar proyectos inmobiliarios en el futuro, y eso fue exactamente lo que hice. Todos los proyectos de Redbay se han construido en terrenos que adquirí a lo largo de mi vida, ubicados en zonas premium y de alta cotización.

Redbay es más que un simple negocio. Representa el esfuerzo de casi toda una vida, que ha logrado consolidarse en los últimos cinco años. Me siento muy orgulloso de todo el equipo que conforma la familia Redbay, porque más que colaboradores, promovemos una política de cercanía y familiaridad entre nosotros.

¿Cuál es tu objetivo a corto y mediano plazo?

Actualmente estoy trabajando en proyectos que contribuirán con la modernización del país. Asimismo, espero abrir puertas a nuevos rubros y mercados a nivel nacional e internacional.

Mi visión es generar mayor empleabilidad, apostar por la innovación y la tecnología, fomentar la competitividad en el mundo empresarial privado y continuar invirtiendo en el mercado nacional.

¿Cuál fue la receta que te permitió tener éxito como empresario y qué le recomendarías a las nuevas generaciones?

La disciplina y toma de decisiones han sido fundamentales en mi vida. A los jóvenes les recomiendo tener las agallas para apostar aún sabiendo que en el intento pueden perderlo todo.

La constancia y la disciplina son esenciales. Mi consejo es estar preparado para los cambios y afrontar la realidad con confianza en uno mismo; así como, ser perseverante en cada meta propuesta.

