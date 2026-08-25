Los números lo dicen con claridad: en construcción, las empresas premiadas por RIMAC registraron una siniestralidad SCTR Salud de apenas 1%, frente a un promedio sectorial de 76%. En manufactura, la brecha fue de 12% frente a 109%; en minería y energía, de 6% frente a 59%. Son datos correspondientes al periodo enero-diciembre de 2025, y explican por qué la gestión de riesgos dejó de ser un tema exclusivo del área de seguridad laboral para instalarse en la agenda de los directorios.

Sobre esa base, RIMAC entregó la XIX edición de su Premio a la Excelencia en Prevención de Riesgos, reconociendo a 22 empresas de los sectores minería y energía, construcción, manufactura, pesca y agro por sus prácticas de seguridad laboral y gestión patrimonial.

Una brecha que ya no se explica por el sector, sino por la gestión

El contraste entre empresas premiadas y el promedio de su industria confirma algo que la propia aseguradora viene señalando desde hace tiempo: el sector de operación ya no determina el nivel de riesgo de una empresa; su modelo de gestión, sí.

“Las empresas que hoy reconocemos demuestran que la prevención ha dejado de ser un aspecto operativo para convertirse en una decisión estratégica. Incorporar una gestión integral de riesgos permite proteger a las personas, fortalecer la continuidad del negocio y generar organizaciones más resilientes frente a un entorno cada vez más cambiante”, señaló Mario Potestá, Gerente General de RIMAC.

Radar RIMAC: un ecosistema para anticipar antes de reaccionar

Durante la ceremonia, RIMAC presentó Radar RIMAC, un ecosistema para la gestión de riesgos empresariales, basado en cinco capacidades. Entre ellas destaca su Centro de Monitoreo, que utiliza tecnología e inteligencia desarrollada por la propia compañía para anticipar riesgos antes de que se materialicen, en lugar de responder una vez ocurrido el incidente.

Ese cambio de enfoque —de la reacción a la anticipación— es el que explica en buena parte la brecha de siniestralidad entre las empresas reconocidas y el resto de sus sectores.

Representantes de las empresas reconocidas durante la ceremonia del Premio a la Excelencia RIMAC 2025.

Las empresas que lideraron la XIX edición

En Mejor Gestión de Riesgos Laborales, el Oro fue para Anglo American (Minería y Energía), IBT (Construcción), Corporación Aceros Arequipa (Manufactura), Pesquera Cantabria (Pesca y Agro) y EPIROC (Servicios). La Plata reconoció a Minera Shouxin Perú, Sacyr, Yanbal, Pesquera Niroci y Manpower Group, y el Bronce recayó en Apucorp, Consorcio Ríos del Norte, Pavco, Pesquera Natalia y Yobel.

En Mejor Gestión de Riesgos Patrimoniales, los premiados fueron San Fernando (Oro), Generadora de Energía del Perú (Plata) y Nuevo Mundo (Bronce).

En Mejor Iniciativa Empresarial en Prevención de Riesgos Laborales, los reconocimientos fueron para Consorcio WAS Lima, por un sistema de transporte seguro de herramientas bajo la metodología 5S; Redondos, por un sistema de traslado mecánico de mortalidad; Pluz Energía Perú, por un dron termográfico para detectar hurto de energía; y Holcim Perú Agregados, por su programa digital “Boots on the Ground” de liderazgo en seguridad.

Con diecinueve ediciones consecutivas, el Premio a la Excelencia se ha consolidado como uno de los principales referentes para medir —con datos, no con intenciones— el avance de la cultura de prevención en las empresas peruanas.

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Ganadores de "Mejor iniciativa empresarial en prevención de Riesgos Laborales" en la categoría Oro del Premio a la Excelencia RIMAC 2025.

*Fuente: Siniestralidad SCTR Salud – RIMAC. Periodo: enero–diciembre 2025.

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