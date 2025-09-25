El sector de los casinos online en el Perú experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por la digitalización y la demanda de experiencias de entretenimiento confiables. En este escenario, PlayUZU, plataforma internacional de juegos online, anunció la incorporación de Adolfo Aguilar como su nuevo embajador de marca.

La iniciativa, denominada “Suena PlayUZU”, tiene como objetivo principal aumentar la visibilidad y fortalecer el posicionamiento de la marca entre los jugadores peruanos, un público que valora la transparencia y la seguridad en las plataformas digitales. Según la compañía, Aguilar encarna valores como autenticidad, cercanía y diversión responsable, alineándose con la propuesta de valor de PlayUZU: promociones sin condiciones ocultas, premios en dinero real y un enfoque en juego seguro.

Entre los beneficios que distinguen a la plataforma destacan UZUplus, que devuelve dinero en cada jugada; Rueda UZU, que entrega giros gratis de forma ilimitada; y Prize Twister, un slot exclusivo con premios de hasta S/ 75,000. Además, la compañía enfatiza que no aplica rollover, garantizando que los premios sean íntegramente del jugador.

Con esta estrategia, PlayUZU busca consolidar su posicionamiento en un mercado que continúa evolucionando y ganando relevancia en el país. La combinación de un embajador reconocido localmente y la comunicación de beneficios claros apunta a fortalecer la percepción de la marca como una opción confiable y diferenciada dentro del sector.

