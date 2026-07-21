Peugeot, marca representada por Astara, presentó oficialmente a Beso Francés como su primer embajador B2B en el Perú, la marca francesa busca fortalecer su presencia en el segmento corporativo y demostrar las capacidades de la Peugeot Partner como herramienta de trabajo para pequeñas, medianas y grandes empresas.

La colaboración se selló con la entrega de una Peugeot Partner personalizada con la identidad visual de ambas marcas, un vehículo que será utilizado por Beso Francés para el traslado de insumos entre sus 24 puntos de venta y sus operaciones logísticas.

Para Sandra Rivera, subgerente de marketing de Peugeot, la elección de Beso Francés responde a los valores compartidos entre ambas compañías.

“Beso Francés y Peugeot compartimos el mismo espíritu francés, la misma elegancia y el mismo romanticismo. Buscábamos un embajador B2B que pudiera transmitir la esencia de Francia y la esencia de Peugeot”, explicó.

Más allá de la afinidad entre ambas marcas, Rivera destacó que el objetivo es mostrar cómo la Partner puede convertirse en un aliado para distintos tipos de empresas.

“Estamos entregando una Peugeot Partner, que es una herramienta de trabajo para ellos, para transportar frutas, alimentos y todos los insumos que necesitan en su operación diaria. Peugeot quiere posicionarse en el segmento de empresas, tanto pequeñas como medianas y grandes”, señaló.

Del lado del cliente, la alianza también responde a una necesidad concreta de crecimiento.

“Esta alianza va más allá de la logística; celebra una profunda conexión con la tradición francesa y el deseo compartido de crear experiencias memorables para las personas. Es el vehículo perfecto para transportar la esencia de Beso Francés desde nuestra central hacia todas nuestras tiendas, impulsando nuestro crecimiento de la mano de una marca con tanta trayectoria”, comentó Mónica Suárez, fundadora de Beso Francés.

Beso Francés se convierte en el primer embajador B2B de Peugeot, una marca que tiene entre sus embajadores de vehículos de pasajeros a figuras de la talla del tenista Ignacio Buse.

La partner acelera su crecimiento entre las empresas

La alianza se produce en un contexto favorable para el mercado de vehículos comerciales ligeros. Según Carlos Betancour, subgerente Comercial de Peugeot, este segmento viene mostrando un crecimiento sostenido desde finales del año pasado.

“A partir de octubre del año pasado el mercado peruano viene teniendo un crecimiento importante, especialmente en el segmento de furgones. Peugeot Partner ha registrado un crecimiento relevante pese al ingreso de nuevos competidores. Nuestra permanencia en el mercado, la solidez del producto y el alto valor de reventa nos permiten seguir creciendo”, afirmó.

El ejecutivo añadió que, en el segmento corporativo, la relación con la marca va mucho más allá de la compra del vehículo, destacando la atención de Peugeot a sus clientes.

“La postventa tiene que acompañar al cliente. No solo contamos con talleres y repuestos, sino que brindamos asesoría para conductores y apoyo al equipo técnico, y diseñamos el abastecimiento de repuestos según las necesidades de cada flota”, sostuvo.

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