Al ver que los montos son diferentes, suele hacerse una pregunta muy simple: ¿por qué recibí menos dinero?

La duda es completamente normal. Muchas personas conocen cuál es su salario, pero no siempre tienen claro qué descuentos se aplican antes de recibir el pago final. Por eso, conceptos como sueldo bruto y sueldo neto suelen generar consultas cada mes.

Actualmente existen herramientas que facilitan estos cálculos. Una calculadora salarial, por ejemplo, permite visualizar rápidamente la diferencia entre el sueldo bruto y el sueldo neto. Sin embargo, entender el origen de cada descuento sigue siendo fundamental para comunicar la información de manera clara.

Sueldo bruto y sueldo neto: La diferencia que ordena todo el cálculo

Cuando una persona acepta un trabajo, se acuerda un sueldo. Ese monto es el sueldo bruto. Sin embargo, ese no es el dinero que llegará completo a su cuenta bancaria.

Antes de realizar el pago, se aplican los descuentos correspondientes, ya sea por obligaciones legales o por acuerdos y conceptos específicos. Después de aplicar esos descuentos aparece el sueldo neto. Ese es el monto que finalmente recibe el colaborador.

Dentro de la boleta pueden aparecer descuentos por pensión, impuesto a la renta u otros conceptos, según cada situación.

Por eso, cuando el monto depositado es menor que el sueldo acordado, no significa necesariamente que exista un error. En muchos casos, la diferencia se explica por descuentos que forman parte de la planilla. Entender esta diferencia ayuda a leer mejor la boleta de pago y a comprender cómo se calcula el sueldo que recibe el trabajador cada mes.

Aportes previsionales: El descuento que aparece en casi todas las boletas

Hay un descuento que casi siempre está en la boleta, es el de la aporte previsional. En Perú, los trabajadores pueden estar afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Dependiendo de esa afiliación, el descuento será diferente.

En el caso de la ONP, el aporte equivale al 13% de la remuneración mensual. Este monto es retenido por el empleador y destinado al sistema previsional correspondiente. Cuando el trabajador pertenece a una AFP, el cálculo cambia. En este caso se consideran el aporte obligatorio al fondo, la prima de seguro y la comisión de administración.

Por esa razón, dos trabajadores con el mismo sueldo pueden tener descuentos distintos si están afiliados a sistemas previsionales diferentes. Este suele ser uno de los conceptos que más preguntas genera dentro de las empresas.

Renta de quinta categoría: Cuándo el impuesto reduce el sueldo neto

Otro descuento que puede aparecer en la planilla es la renta de quinta categoría. Este impuesto se aplica a los ingresos obtenidos por trabajadores dependientes. Es decir, personas que mantienen una relación laboral con un empleador. Sin embargo, no todos los colaboradores están sujetos a esta retención.

La aplicación del impuesto depende del nivel de ingresos proyectado durante el año. Si la remuneración supera determinados límites establecidos por la normativa tributaria, la empresa debe realizar las retenciones correspondientes. Por eso, algunos trabajadores observan este descuento en su boleta y otros no.

Para entender mejor cómo funciona este cálculo, la Sunat pone a disposición un simulador de retenciones de quinta categoría que permite realizar estimaciones referenciales.

Descuentos autorizados por el trabajador: Préstamos, adelantos y convenios

No todos los descuentos tienen origen legal. Existen también descuentos que surgen de acuerdos entre la empresa y el trabajador. Por ejemplo, un adelanto de sueldo, un préstamo otorgado por la organización o una compra realizada mediante un convenio corporativo. También pueden existir seguros complementarios u otros beneficios que son financiados parcialmente por el colaborador.

Según el monto, estos descuentos pueden reducir de forma importante el dinero que recibe el trabajador al final del mes. Por eso, es importante que todo quede registrado correctamente. Además, cada descuento debe aparecer de forma clara en la boleta de pago.

Para los equipos de recursos humanos, la claridad es fundamental. Cuando la información está bien explicada, se evitan dudas, confusiones y preguntas sobre los descuentos realizados.

Retenciones judiciales: Descuentos que no dependen de la empresa

Existen situaciones en las que la empresa debe realizar descuentos por disposición de una autoridad competente. Uno de los casos más conocidos corresponde a las pensiones de alimentos. Cuando la organización recibe una orden judicial válida, tiene la obligación de efectuar la retención indicada y transferir los montos según las instrucciones establecidas.

En estos casos, la empresa no decide si aplica o no el descuento. Su función consiste en cumplir la disposición recibida. Debido a la naturaleza de estos procesos, es importante manejarlos con reserva y profesionalismo.

Una comunicación adecuada ayuda a proteger la privacidad del trabajador y evita situaciones incómodas dentro del entorno laboral.

EsSalud y otros aportes que suelen confundirse con descuentos al trabajador

Muchas personas creen que EsSalud reduce directamente su sueldo neto. Sin embargo, en el régimen laboral común esto no ocurre. El aporte regular a EsSalud equivale al 9% de la remuneración mensual y es asumido por el empleador. Esto significa que el trabajador no ve reducido su sueldo por este concepto.

La confusión suele aparecer porque EsSalud forma parte del costo laboral que asume la empresa. Sin embargo, no corresponde a un descuento aplicado al colaborador. Por eso, resulta importante diferenciar entre los conceptos que afectan el sueldo neto y aquellos costos que son responsabilidad de la organización.

Bonos, comisiones y remuneración variable: Por qué pueden cambiar los descuentos

No todas las boletas son iguales cada mes. En muchas empresas existen comisiones, bonos, horas extras y otros ingresos variables que complementan la remuneración habitual. Cuando estos conceptos aumentan, algunos descuentos también pueden cambiar. Por ejemplo, un trabajador puede recibir una comisión importante durante determinado mes. Como consecuencia, la base utilizada para ciertos cálculos será mayor.

Esto puede generar que el sueldo neto varíe respecto a meses anteriores, incluso cuando el sueldo base permanezca igual. Es una situación completamente normal. Sin embargo, si no se explica adecuadamente, puede generar dudas entre los colaboradores. Por eso, resulta importante que las empresas comuniquen cómo funcionan estos ingresos variables y cuál es su impacto en la planilla.

Entender los descuentos para comunicar mejor la compensación

El sueldo neto no puede entenderse observando únicamente el depósito bancario. Para entender por qué llega un monto determinado a la cuenta, no basta con mirar el depósito. También hay que revisar lo que aparece en la boleta.

Allí se pueden encontrar conceptos como el sueldo, el aporte para la pensión, el impuesto a la renta y otros descuentos que puedan aplicarse según cada caso.

Cuando los trabajadores conocen estos conceptos, todo resulta más claro. Les ayuda a entender mejor su boleta y a saber por qué el dinero que reciben puede ser diferente al sueldo que tenían en mente.

Al final, una buena gestión salarial no consiste únicamente en calcular correctamente la planilla. También implica comunicarla de forma clara. Cuando las personas entienden cómo funciona su remuneración, la confianza aumenta y la gestión interna se vuelve mucho más ordenada.s ordenada.