Con éxito concluyó el 38.º Congreso Anual y Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (ALAMYS), reconocido como uno de los espacios más relevantes para la industria ferroviaria en Iberoamérica y la Península Ibérica. La cita, realizada del 16 al 20 de noviembre en Lima, reunió a especialistas, representantes gubernamentales, organismos internacionales y operadores de distintos países para intercambiar conocimientos, debatir tendencias y presentar iniciativas que están marcando el rumbo del transporte ferroviario en la región.

Bajo el concepto “Sistemas ferroviarios al ritmo del crecimiento urbano”, el encuentro abordó el acelerado proceso de expansión de las áreas metropolitanas y la necesidad de contar con sistemas de transporte público modernos, eficientes y equitativos. La agenda incluyó conferencias magistrales, paneles técnicos, actividades culturales y espacios de networking, además de reuniones bilaterales entre operadores y autoridades.

Uno de los ejes centrales fue la experiencia de la Línea 1 del Metro de Lima, reconocida como un caso de transformación urbana en la región. Hoy el sistema moviliza más de 600 mil personas al día y cerca de 15 millones al mes, conectando 11 distritos a lo largo de 34,6 kilómetros. Su impacto es visible: redujo los tiempos de viaje, impulsó la actividad económica local y mejoró la calidad de vida de miles de ciudadanos que recuperan horas antes perdidas en el tráfico.

El congreso permitió también revisar avances relevantes en ciudades como Madrid, São Paulo, Barcelona y Santo Domingo, además de los progresos de proyectos en desarrollo en Bogotá. Los expertos coincidieron en que el transporte ferroviario es, a día de hoy, un pilar para la competitividad urbana y que la ampliación y modernización de las infraestructuras existentes es clave para responder a la creciente demanda regional.

Ampliación de capacidades de la Línea 1

Durante la inauguración, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, afirmó que la Línea 1 del Metro de Lima y el Callao ha transformado la movilidad en la capital peruana, al transportar diariamente a más de 600 mil pasajeros, y dijo que se proyecta hacia una ampliación.

Además, subrayó que existen otros proyectos ferroviarios que ya muestran resultados positivos y que las futuras líneas ofrecerán servicios más seguros y eficientes. “El reto es avanzar hacia un sistema de movilidad sostenible que responda a las exigencias del siglo XXI. Desde el Gobierno reiteramos nuestro compromiso: el transporte ferroviario debe consolidarse como un pilar de desarrollo nacional y regional”, afirmó.

En esta edición del congreso se desarrollaron seis paneles técnicos:

Ampliaciones de capacidad y renovación de líneas existentes. El cliente en el centro de una movilidad de calidad. Aportación de la industria a los sistemas ferroviarios. El papel del transporte ferroviario en el desarrollo regional, nacional y transnacional. Políticas públicas de financiación y sostenibilidad del transporte público. Proyectos ferroviarios en curso y nuevos desarrollos.

Manuel Wu, presidente del Directorio de la Línea 1 del Metro de Lima y presidente de ALAMYS, destacó la importancia de este foro internacional porque permite explorar los desafíos y oportunidades que enfrentan las ciudades de la región frente al avance urbano y la necesidad de infraestructura moderna, eficiente y equitativa.

“Que Lima haya sido sede del Congreso ALAMYS es un reconocimiento al avance y la madurez del sistema ferroviario que venimos construyendo en el país. Para Línea 1 ha sido una oportunidad única para intercambiar experiencias con los principales operadores del mundo y dar a conocer la experiencia que viven nuestros más de 600 mil pasajeros diarios. Este foro, además, llega en un momento decisivo”, declaró Wu.

Presente y futuro de la Línea 1

La conferencia magistral “El futuro de la movilidad urbana en Lima”, estuvo a cargo de Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, quien adelantó que la entidad viene trabajando en el proyecto de ampliación para incrementar la capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima y el Callao, a fin de que pueda atender a un millón de pasajeros al día; así como también lograr su conexión con la Línea 2.

“El próximo año firmaremos el convenio para la ampliación de estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao. Es una decisión que se toma ahora, pensando en mejorar la calidad de vida de millones de peruanos”, puntualizó.

El evento fue presentado por Lola Bravo, secretaria general de ALAMYS; Manuel Wu; y Aldo Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones. También participaron representantes de los metros de Barcelona, São Paulo, Santo Domingo, Medellín, Panamá, Guatemala y Chile.

Aldo Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones.

La jornada concluyó con una visita técnica a las instalaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, donde los asistentes observaron de cerca los procesos operativos, los planes de expansión y el impacto económico y urbano de la operación.

Con ello, el Congreso ALAMYS 2025 se consolidó como un espacio clave para el intercambio de experiencias y la construcción de estrategias innovadoras que permitan a las ciudades de América Latina y España avanzar hacia sistemas de transporte más eficientes, sostenibles y alineados con las necesidades de crecimiento urbano.

Reportaje publicitario