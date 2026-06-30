Hace tres décadas, cuando ManpowerGroup inició operaciones en el Perú, el mercado laboral respondía a una realidad muy distinta. Las empresas concentraban sus esfuerzos en cubrir necesidades operativas y los procesos de selección estaban orientados principalmente a satisfacer demandas inmediatas de productividad. Hoy, en cambio, las organizaciones compiten por habilidades especializadas, capacidades digitales y profesionales capaces de adaptarse a entornos de cambio permanente.

En ese recorrido de transformación económica, tecnológica y empresarial, ManpowerGroup ha acompañado la evolución del empleo en el país, conectando a miles de personas con oportunidades de trabajo formal y ayudando a las organizaciones a desarrollar el talento que necesitan para crecer. Al celebrar sus 30 años en el Perú, la compañía pone el foco en una idea que resume su propósito: transformar vidas a través del empleo.

La ejecutiva destaca que el impacto del empleo trasciende el ámbito laboral. Un trabajo formal permite acceder a mejores condiciones de vida, impulsa el bienestar de las familias y fortalece el desarrollo de las comunidades. “Es un ecosistema que mejora las sociedades, dignifica el empleo y fomenta la formalidad”, sostiene.

Cuando el talento se convirtió en una prioridad estratégica

La evolución del mercado laboral peruano refleja también un cambio profundo en la manera como las empresas entienden el valor de las personas dentro de sus organizaciones.

“Quizás el cambio más significativo es que el talento dejó de ser un recurso de soporte para convertirse en un factor estratégico de competitividad y crecimiento”, señala Jorge Gamero, director general de ManpowerGroup Chile-Perú y director de Experis LATAM.

Durante estos 30 años, la compañía ha acompañado procesos de modernización en distintos sectores productivos, la incorporación de nuevas tecnologías y una creciente profesionalización de las organizaciones. Paralelamente, ha promovido en los trabajadores un rol cada vez más activo en la construcción de sus trayectorias laborales, apostando por el aprendizaje continuo y la adquisición de nuevas competencias.

Este proceso ha consolidado una convicción que hoy comparte buena parte del sector empresarial: el talento es uno de los principales factores para impulsar la productividad, la innovación y el crecimiento sostenible.

Resiliencia: la fortaleza detrás de la transformación

El concepto elegido para conmemorar el 30° aniversario de ManpowerGroup en Perú se inspira en la metáfora de la perla, un símbolo de transformación que surge de la presión, la constancia y la resiliencia. Una imagen que, según la compañía, encuentra un claro paralelo en la realidad del talento peruano.

“Somos de los pueblos más resilientes del mundo. Hemos enfrentado crisis económicas, problemas políticos y desafíos ambientales, y aun así seguimos generando bienestar, productividad y oportunidades”, sostiene Flores.

Para la ejecutiva, esa capacidad de adaptación se ha convertido además en una de las competencias más valoradas por las organizaciones. Junto con la resiliencia, destacan habilidades como el pensamiento crítico, la curiosidad, la inteligencia emocional, la capacidad para resolver problemas y el aprendizaje continuo.

Se trata de capacidades que adquieren cada vez más relevancia en un entorno marcado por la acelerada transformación tecnológica y que, según los especialistas, serán determinantes para la competitividad de los países y las empresas durante las próximas décadas.

El desafío de encontrar talento en la era digital

La irrupción de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, está redefiniendo la forma de trabajar y las habilidades que demanda el mercado. Sin embargo, para ManpowerGroup, la tecnología no reemplaza el valor de las personas; por el contrario, lo potencia.

“La tecnología es un facilitador que necesita talento humano para generar todo su potencial. Más que nunca, la diferencia competitiva de los países está en su gente, no en la tecnología”, afirma Flores.

En paralelo, las empresas enfrentan un desafío creciente: encontrar los perfiles adecuados para responder a las nuevas exigencias del negocio. De acuerdo con la Encuesta de Escasez de Talento de ManpowerGroup, el 63% de los empleadores peruanos reporta dificultades para cubrir las posiciones que necesita.

Frente a este escenario, la compañía impulsa estrategias integrales que incluyen reclutamiento especializado, outsourcing, capacitación, movilidad interna, upskilling y reskilling, con el objetivo de ayudar a las organizaciones a desarrollar las capacidades que demandará el futuro.

Preparar el futuro del trabajo

Para ManpowerGroup, el rumbo del empleo estará marcado por cambios tecnológicos, demográficos y productivos que exigirán una permanente actualización de conocimientos y habilidades.

El reto será cerrar la brecha entre las capacidades que requieren las organizaciones y las competencias disponibles en el mercado laboral. Un desafío particularmente relevante para países como el Perú, que cuentan con una población joven y un importante potencial de crecimiento, pero que aún enfrentan retos como la informalidad y las brechas de habilidades.

“Las nuevas generaciones ingresarán a un mercado laboral donde las habilidades tendrán cada vez más valor que los títulos por sí solos. La formación continua, la alfabetización digital y la capacidad de adaptación serán factores determinantes para su empleabilidad”, señala Gamero.

Tras 30 años de trayectoria en el país y presencia en más de 75 mercados a nivel global, ManpowerGroup proyecta el futuro con la misma convicción que ha guiado su historia: conectar personas con oportunidades y ayudar a las organizaciones a desarrollar el talento que necesitan para crecer.

Las soluciones de talento de ManpowerGroup preparan a los trabajadores y a las organizaciones para el futuro del trabajo, enfocando sus esfuerzos en la empleabilidad, la transformación organizacional, la productividad y la sostenibilidad social. Porque, en un entorno cada vez más cambiante, el verdadero motor de la transformación sigue siendo el mismo: las personas.

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