Johnnie Walker presentó en Sudamérica su nueva edición limitada Blue Label Ice Chalet, un blend creado con whiskies destilados durante los inviernos más fríos de Escocia, que se distingue por su textura aterciopelada y notas ligeramente ahumadas, evocando la esencia del après-ski.

El lanzamiento, realizado en Bariloche durante la temporada de invierno, incluyó experiencias en el Cerro Catedral y fue concebido como una propuesta exclusiva para invitados selectos, entre ellos los actores argentinos Peter Lanzani y Joaquín Furriel, además de las influencers peruanas Alondra García Miró, Ángela Kusen y Anika Weinstein.

La inspiración detrás de Ice Chalet proviene de los paisajes alpinos y de los inviernos más fríos de Escocia. Para su elaboración, Emma Walker, primera Master Blender de Johnnie Walker, seleccionó whiskies procedentes de destilerías situadas a mayor altitud, lo que otorga una textura suave y aterciopelada y un perfil con notas ligeramente ahumadas.

La compañía describe el blend como una propuesta que evoca la delicadeza de la nieve, el abrigo del fuego y el aire fresco de la montaña. Más que una edición limitada, Ice Chalet se presenta como una narrativa de marca que conecta con el universo del lujo invernal y con consumidores que valoran experiencias únicas.

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA DE LUJO

La presentación incluyó actividades diseñadas para transmitir la narrativa del producto. Entre ellas, una cena de pasos en el hotel Pire Hue con un menú maridado con distintas expresiones de Johnnie Walker. Una cata guiada por Martín Mondragón, brand ambassador de la marca, permitió a los asistentes profundizar en el carácter de la nueva edición.

Tras recorrer los paisajes de la Patagonia argentina, los invitados vivieron una cena maridaje de alta gastronomía en un escenario inspirado en la elegancia alpina. La experiencia en el sur del continente vivió un momento memorable con un showcase privado del cantante argentino Rusherking junto al chileno DrefQuila.

También se realizaron jornadas de ski en el Cerro Catedral, un recorrido en yate por el lago Nahuel Huapi con cócteles y música en vivo, y un after & dinnerparty en Estancia Cipresales. Con estas actividades, la marca buscó traducir la dualidad entre el entorno natural y la calidez de la experiencia de Blue Label Ice Chalet.

UNA ALIANZA PREMIUM

El lanzamiento incorpora un partnership con Aldo, que aporta una dimensión de lujo y coleccionismo. De acuerdo con la compañía, la colaboración amplía la propuesta de valor del producto y conecta con consumidores interesados en experiencias y objetos exclusivos.

En línea con su ADN premium, Blue Label Ice Chalet está pensado para quienes disfrutan de un estilo de vida cosmopolita, apasionados por el diseño, el lujo y las experiencias que trascienden lo cotidiano. Más que un whisky, la propuesta se convierte en un símbolo de sofisticación contemporánea, alineada con las tendencias globales de las bebidas espirituosas.

Disponible solo por tiempo limitado, Ice Chalet invita a descubrir la fusión entre tradición, lujo y diseño. Conoce más detalles sobre el acceso y la colaboración con Aldo a través del canal oficial de la marca.