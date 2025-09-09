En un país donde la vida urbana convive con el deseo de explorar nuevos horizontes, Toyota presenta en el Perú la Hilux SRX, concebida para un público exigente y activo, que no se conforma con lo convencional y busca un vehículo que sea, al mismo tiempo, un medio de transporte confiable y una extensión de su estilo de vida.

Toyota del Perú presenta la nueva Hilux SRX, una versión que eleva la experiencia de conducción en el segmento 4x4. Con un diseño imponente, equipamiento premium y tecnologías de seguridad de última generación, esta pick-up está pensada para quienes buscan un vehículo versátil que les brinde confort y sofisticación en la ciudad, pero que también responda con solidez en carretera y todo terreno.

Desempeño y confianza en todo camino

La nueva Hilux SRX incorpora una suspensión mejorada con amortiguadores bitubo y estabilizadores, lo que garantiza un manejo estable y confortable en cualquier escenario. A ello se suma un motor 1GD de 2.8 litros que entrega 201 HP, tracción 4x4 y bloqueo diferencial posterior, reforzando la potencia y seguridad que caracterizan a la Hilux.

Diseño robusto y sofisticado

Su exterior refleja elegancia y fuerza: overfenders que destacan su presencia, faros LED integrados con luces diurnas (DRL), aros de aleación de 18” y portón trasero con apertura asistida. En el interior, la experiencia es completamente premium: asientos de cuero con ajuste eléctrico en el piloto, climatizador automático bizona, pantalla táctil de 9” con conectividad inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay ®, y un sistema de audio JBL ® con 8 parlantes y subwoofer. Todo pensado para transformar cada viaje en un momento exclusivo.

Seguridad inteligente

Hilux SRX incorpora el Toyota Safety Sense (TSS), un conjunto de tecnologías que anticipan riesgos y elevan la confianza al conducir. Incluye Sistema de Pre-Colisión (PCS), Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) y Alerta de Cambio de Carril (LDA). Con ello, la robustez y confiabilidad de siempre ahora se complementan con una seguridad de nivel superior.

Más que una pick-up, una experiencia Toyota

La Hilux SRX llega también con beneficios que respaldan a los clientes durante todo el ciclo de propiedad. Destacan la garantía TOYOTA 10, renovable hasta por 10 años con mantenimientos en concesionarios autorizados, planes de mantenimiento prepagado con ahorro de hasta 10% y un seguro Toyota renovado.

Con esta propuesta, Toyota reafirma su liderazgo en el mercado peruano y presenta una pick-up que responde a un perfil exigente: personas que valoran la elegancia, el confort y la tecnología sin renunciar a la confiabilidad que ha hecho de la Hilux un ícono por más de dos décadas.

Para más información, puedes visitar: www.toyotaperu.com.pe/listado-modelos-toyota/camioneta-hilux

Reportaje Publicitario