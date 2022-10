En el marco de la reciente Convención Minera PERUMIN 35, Ford presentó a la primera pick-up de motorización mixta en el mercado peruano: All New F-150 Híbrida, una versión de la pick-up más vendida en el mundo que no solo promueve un estilo de vida más sustentable con el medio; sino que además incorpora tecnologías semiautónomas de seguridad y asistencias a la conducción, ideales para su uso en la ciudad; sin perder su robustez característica y todas las capacidades off-road necesarias para salir de aventura o para desempeñarse como una productiva herramienta de trabajo.

La motorización híbrida de All New F-150 Híbrida está compuesta por un motor a gasolina EcoBoost 3.5L V6 y un motor eléctrico que combinados ofrecen una potencia máxima de 430HP y 772NM de torque. Según las necesidades de marcha o demanda de potencia, el paso del modo de combustión interna a eléctrica se produce de manera automática e imperceptible para ofrecer la combinación más eficiente y con menores emisiones de CO2. Además, incluye una batería de iones de litio de alto voltaje de última generación que se recarga al andar mediante el Sistema de Frenado Regenerativo que aprovecha hasta el 90% de la energía disipada durante el frenado.

Asimismo, cuenta con una caja automática de 10 velocidades y un sistema 4x4 con 4 modos de uso. A su vez, ofrece 8 modos de conducción que se adaptan a distintas condiciones y un Paquete Off-Road con equipamiento ideal para explorar los caminos agrestes del país en un viaje o ruta de trabajo.

POTENTE TECNOLOGÍA

Si hablamos de seguridad, la nueva F-150 Híbrida posee la más alta tecnología al incluir Ford Co-Pilot 360™, el sistema de asistencias semiautónomas al conductor que garantizan una conducción confiable, ya que cuenta con: Asistente de Pre-Colisión con frenado automático de emergencia, detector de peatones y alerta de colisión, Asistente de Frenado en Reversa, Monitor de Punto Ciego BLIS®, Encendido automático de luces Auto-High Beams, Sistema de Mantenimiento de Carril y Cámara 360° con sensores de retroceso. Adicionalmente, incorpora Ford Co-Pilot 360™ Assist 2.0 que agrega: Control Crucero Adaptativo con Stop & Go, Sistema de Centrado en Carril, Dirección Evasiva Asistida y Asistente de Intersección. En lo que respecta a seguridad pasiva, incluye 6 airbags: 2 airbags frontales (conductor y acompañante), 2 airbags laterales en asientos delanteros y 2 airbags envolventes (Safety Canopy).

En cuanto a tecnología, la versión híbrida de F-150 cuenta con la nueva generación del Sistema de Conectividad SYNC®4 compatible con Apple CarPlay y Android Auto, así como una pantalla táctil de 12″ con Sistema de Multitarea Optimizada. Mientras que, en su interior, destaca por una superficie de trabajo que funciona como un escritorio cuando el vehículo está detenido y, para mantener resguardados artículos valiosos, posee Almacenamiento Trasero Plegable con Llave en el asiento posterior. Por si fuera poco, en su caja de carga equipa un Generador de Energía eléctrica (Pro Power Onboard), con capacidad de 2.4kW y tomas de 120V/20A que permite conectar distintos dispositivos destinados a la recreación como parlantes, microondas, consolas de juego, TV; o dispositivos destinados al trabajo como sierras, taladros o impresora láser. Prestaciones que realzan su nivel de productividad y la convierten en una herramienta ideal para laborar o para un uso personal con la familia y amigos.

