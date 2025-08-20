El mercado inmobiliario peruano enfrenta un contexto de ajuste: menor dinamismo en la demanda, cambios en los hábitos de consumo, nuevos requerimientos urbanos y la necesidad de optimizar recursos frente a un entorno económico volátil. Para mantenerse competitivo, el sector debe incorporar tecnologías y procesos innovadores que aceleren la productividad, mejoren la experiencia del cliente y reduzcan costos.

Con este propósito, la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) organiza el 7.º Encuentro Anual del Sector Inmobiliario – ENASEI 2025, que se realizará los días 17 y 18 de septiembre en el Centro de Convenciones de Lima – San Borja, bajo el eje “Innovación y tecnología para mejores proyectos inmobiliarios”.

El programa contará con seis bloques temáticos que abordan desde análisis de entorno y estrategias de mercado, hasta el uso de inteligencia artificial para alinear la oferta con la demanda, y casos de éxito en digitalización y construcción industrializada. Entre los temas de mayor valor destaca el panel “Digitalización colaborativa e innovación en obra para impulsar la productividad”, que presentará cómo drones, sensores, prefabricados y maquinaria autónoma están transformando la ejecución de proyectos, reduciendo tiempos y optimizando costos.

El evento está dirigido a directores, gerentes generales, desarrolladores, inversionistas y proveedores estratégicos, y busca no solo ofrecer conocimiento de alto nivel, sino también generar un espacio de networking donde se forjen alianzas para proyectos de gran impacto.

Participa en ENASEI 2025 y acceda a las tendencias, estrategias y contactos que definirán el futuro del sector inmobiliario.

