Un estudio de everis NTT DATA y MIT Technology Review señala que 7 de cada 10 empresas en Latinoamérica invierten en la automatización de sus procesos. Y no es para menos: la llegada de la pandemia reveló que, con tecnología e innovación, un contexto tan complicado se puede convertir en una oportunidad de desarrollo. Una de las empresas que logró adaptarse a las exigencias de la nueva normalidad fue everis NTT DATA, gracias a la aplicación de nuevos modelos de negocio para seguir acompañando a sus clientes corporativos en sus procesos de transformación. De este y otros temas conversamos con Javier Hoyle, CEO de everis NTT DATA Perú.

¿Se cumplieron los objetivos en tiempo de pandemia?

No afectó el cumplimiento de nuestros objetivos. Las restricciones del Gobierno, lejos de limitar el proceso de adopción de tecnologías, las han potenciado. En el Perú, empresas del rubro de banca y finanzas, así como teleoperadoras y seguros, fueron las que más avanzaron en este aspecto. Muestra de ello son los reconocimientos obtenidos durante este año, como el de Country Partner of the Year 2020, por Microsoft, o ser reconocidos por IDC MarketScape y Salesforce en el Premio a la Innovación para Partners de Salesforce en el rubro de financial services.

¿Con qué actividades continuaron durante este periodo?

Nuestra labor no solo consiste en definir una estrategia específica para cada cliente, sino también en un proceso de acompañamiento en la implementación y pasos a seguir para alcanzar esos cambios organizativos internos, crear áreas de innovación, aplicar metodologías ágiles y consolidar a un equipo capaz de usar la tecnología de forma eficaz. Y esto se aplica para clientes que recién están empezando en el proceso de adopción de nuevas tecnologías, y también en el caso de empresas robustas que ya cuentan con una planificación estratégica que ejecutan en el mediano y largo plazo.

¿Cuáles fueron los retos de asumir esta nueva modalidad de trabajo?

Los cambios implican retos. Con el objetivo de trabajar de manera efectiva y eficiente desde casa, nuestros colaboradores recibieron las herramientas tecnológicas necesarias. Además, actualizamos nuestras herramientas en el rubro de ciberseguridad para evitar complicaciones. Por otro lado, uno de los mayores retos que nos trajo esta nueva modalidad de trabajo fue mantener presente nuestra cultura corporativa y poder coordinar de forma activa con nuestros colaboradores. Cosa que, como hemos visto, logramos superar con éxito.

De cara al futuro cercano, ¿qué tipo de modalidad de trabajo será aplicada?

Antes de la llegada de la pandemia ya se venían aplicando procesos de adopción de tecnologías y de transformación digital en las empresas. Los resultados se ven hoy, con grandes beneficios, por ejemplo, en las áreas de atención al cliente y finanzas. Bajo esa lógica, la tendencia será un trabajo híbrido en el que las operaciones que lo permitan serán supervisadas por un equipo humano que pueda resolver y enfocarse en los problemas más complejos que aún la tecnología no permite. Aun así, la automatización es un camino que está lleno de retos. Es necesario adaptarse permanentemente a las nuevas realidades y tener mayor flexibilidad en la toma de decisiones estratégicas.

¿Qué aprendizaje les dejan estos dos años de pandemia?

Los dos últimos años han sido de constantes retos y oportunidades. Muchas empresas han avanzado en su proceso de transformación digital y han acogido a la tecnología como una aliada para salir de sus problemas operativos, pero otras han decidido reducir sus inversiones con el objetivo de reducir gastos. Sin embargo, el balance ha sido positivo. Crecer en medio de una coyuntura como la pandemia es un gran logro por los desafíos que ha presentado. Pero el trabajo no termina acá. La tecnología seguirá evolucionando y es nuestro objetivo seguir mejorando nuestros procesos para ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes.

