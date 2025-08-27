Años atrás, la productividad empresarial en Perú giraba alrededor de Outlook y las licencias perpetuas de Microsoft Office. Sin embargo, nuevos retos surgieron y las necesidades cambiaron por lo que la oficina tradicional ya no era suficiente. Claro empresas anticipó esta transformación y, en 2016, selló una alianza estratégica con Microsoft 365 para guiar a las empresas peruanas en su viaje hacia la nube.

“Recordamos perfectamente esas conversaciones”, comenta Erich Galarza, Gerente de Servicios CloudSaaS en Claro Perú.

El viaje estuvo marcado por preguntas y temores legítimos: ¿Es seguro migrar todo a la nube? ¿Qué pasa con la inversión en licencias anteriores? “El primer desafío es el temor natural al cambio. Los equipos ya tienen una forma de trabajar y la idea de nuevas herramientas genera dudas sobre adaptación y productividad”, explica Galarza.

Además, el cambio hacia un modelo de suscripción mensual requería un ajuste financiero que las empresas debían comprender. “Mostramos que, al eliminar costos de mantenimiento de servidores y contar siempre con la última versión, la suscripción no era un gasto, sino una inversión en eficiencia y continuidad de negocio”.

PRODUCTIVIDAD SEGURA EN LA NUBE

La seguridad es parte integral del ecosistema y se potencia con el respaldo de Claro Cloud. Microsoft Entra ID protege las identidades y accesos, mientras que Defender for Office 365 y Defender for Endpoint protegen correos, archivos y dispositivos.

Microsoft Intune permite la gestión segura de equipos y aplicaciones, y Purview clasifica y protege información sensible. “Nuestro equipo de especialistas certifica la configuración de estas herramientas según las políticas de cada cliente, asegurando privacidad y protección al más alto estándar”, agrega Galarza.

Claro Empresas facilita la transición con licenciamiento flexible, pagos mensuales o anuales y acompañamiento local, asegurando que la adopción de las herramientas sea fluida y sin interrupciones. Frente a modelos on-premise, este enfoque reduce la inversión inicial, acelera despliegues y garantiza actualizaciones de seguridad constantes, clave ante amenazas que evolucionan rápidamente.

Hasta el segundo trimestre de 2025, más de 80.000 licencias de Microsoft 365 vendidas por Claro Perú reflejan historias de transformación: empresas que pasaron del miedo al cambio a liderar en entornos de trabajo digitales, flexibles y seguros.

LA NUBE: UN ALIADO ESTRATÉGICO

Para organizaciones que buscan productividad medible, trazabilidad de accesos y continuidad operativa, la combinación de Microsoft 365 con el acompañamiento de Claro empresas ofrece una ruta directa para modernizar la colaboración con gobierno efectivo de la información.

Disponible para clientes con RUC 20 y/o RUC 10 con negocio. Sujetos a evaluación crediticia y requerimientos técnicos. Conoce las opciones que Claro empresas ha diseñado especialmente para proteger tu información y garantizar el funcionamiento de tu empresa en Claro Cloud .