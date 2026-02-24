En el ecosistema digital actual, las organizaciones ya no se preguntan si serán atacadas, sino cuándo y con qué impacto. La creciente sofisticación de las amenazas, sumada a la hiperconectividad y a la criticidad de los sistemas empresariales, ha elevado la ciberseguridad a un eje estratégico que impulsa los planes de continuidad operativa de los negocios.

Según el informe Cost of a Data Breach Report 2025 de IBM, el costo promedio de una filtración de datos en Latinoamérica alcanzó los US$ 2.51 millones. A ello se suma que, a nivel global, identificar y contener una brecha puede tomar en promedio 316 días (240 días para identificar y 76 días para contener), un período crítico en el que la operación de una empresa puede verse seriamente comprometida.

En un contexto de evolución de los ataques de ciberseguridad, Claro empresas se posiciona como un aliado estratégico en la gestión avanzada de amenazas digitales, integrando dos capacidades clave dentro de una estrategia integral de ciberseguridad: SIEM (Gestión de Información y Eventos de Seguridad) y SOAR (Orquestación, Automatización y Respuesta de Seguridad).

Esta combinación, potenciada por la colaboración tecnológica con IBM y la capacidad operativa de su CSOC (Centro de Operaciones de Ciberseguridad), permite a las empresas peruanas anticiparse a incidentes complejos sin perder el foco en su estrategia empresarial y su modelo operativo.

Inteligencia que anticipa y orquesta

La solución SIEM Intelligence de Claro empresas actúa como el cerebro que centraliza y correlaciona millones de eventos de la red en tiempo real, utilizando inteligencia de amenazas especializada para distinguir el ruido del riesgo real. SOAR Intelligence , es la capa que transforma la detección en acción. Al automatizar la respuesta ante incidentes y orquestar los procesos de defensa, SOAR reduce los tiempos de contención, potenciando la eficiencia ante un ataque. Es la diferencia entre reaccionar manualmente horas después de un incidente y neutralizarlo automáticamente en minutos.

“Hoy, la ciberseguridad no se trata solo de proteger sistemas, sino de habilitar la confianza que las empresas necesitan para crecer, innovar y transformarse. En Claro empresas integramos conectividad, inteligencia y operación especializada para acompañar a las organizaciones peruanas en ese camino, ayudándolas a anticiparse, responder con agilidad y construir una madurez digital que impulse de plan de continuidad operativa del negocio y su competitividad en el tiempo.” Señala, Tatiana Valderrama, Gerente de Productos Corporativos de Claro.

CSOC: el corazón de la estrategia

La tecnología por sí sola no basta, necesita personal especializado que la dirija. El CSOC de Claro empresas opera como un centro de inteligencia 24/7, donde especialistas gestionan estas plataformas avanzadas. Este equipo analiza tendencias, ajusta defensas proactivamente y acompaña al cliente, asegurando que la tecnología trabaje en función al ritmo del negocio.

Más que un centro de monitoreo, el CSOC se consolida como un espacio donde convergen tecnología, procesos y talento humano, alineando la ciberseguridad y los objetivos estratégicos de cada empresa.

IBM QRadar: tecnología que potencia la respuesta

La propuesta de Claro empresas se apalanca en la plataforma IBM QRadar para convertir la data de seguridad en decisiones rápidas y accionables. Usando IA y automatización para enriquecer alertas, prioriza amenazas y correlaciona incidentes en un panel unificado más preciso y que ahorra tiempo. Para los clientes, el beneficio es claro: más visibilidad (SIEM), más velocidad de contención (SOAR) y una operación continua desde el CSOC como centro de inteligencia, monitoreo y respuesta orquestada. En un contexto donde la incertidumbre digital es permanente, Claro empresas se consolida como un aliado estratégico para las organizaciones que buscan evolucionar en su madurez en ciberseguridad, protegiendo su operación y habilitando la innovación con confianza en un entorno seguro y resiliente.

Descubre más sobre las soluciones de ciberseguridad de Claro empresas en: claro.com.pe/empresas/soluciones/ciberseguridad/

REPORTAJE PUBLICITARIO